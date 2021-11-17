الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

الخارجية الأمريكية تطالب أطراف النزاع الإثيوبى ببدء مفاوضات

وزير الخارجية الأمريكى
وزير الخارجية الأمريكى

أعرب ​وزير الدفاع الأمريكي​ ​أنتوني بلينكن​، اليوم الأربعاء، عن قلق بلاده العميق إزاء تصاعد العنف وتوسع حلقة القتال ب​إثيوبيا​ والمخاطر على وحدة أراضي البلاد.

وتابع بلينكن: "إننا وجهنا سفارتنا في ​أديس أبابا​ بالاحتفاظ بالموظفين الضروريين فقط".

ولفت بلينكن إلى أنه على أفرقاء النزاع في إثيوبيا بدء مفاوضات دون شروط، والعودة للعملية السياسية لتسوية خلافاتهم، معتبرا أن النزاع في إثيوبيا خطر على منطقة القرن الإفريقي بأكملها.

وأكد بلينكن أنه لا حل عسكريا للنزاع في إثيوبيا، وعلى جميع الأفرقاء الاعتراف بذلك والتصرف وفقا لذلك.

وأشار بلينكن إلى وجود فظائع تقترف بحق الناس في إثيوبيا، وهذا يجب أن يتوقف، كما أنهم مصممون على المساءلة.

وفى وقت سابق من اليوم، حذر الاتحاد الأوروبي من مخاطر الصراع في إثيوبيا، معتبرا أنه يهددها بالتفكك ما لم تتوصل المحادثات الرامية لإنهاء الصراع المستمر منذ عام إلى وقف لإطلاق النار، وفقا لما أفادت به وكالة «بلومبرج» للأنباء.

إثيوبيا وزير الخارجية الامريكي الصراع أديس أبابا السفارة الأمريكية

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