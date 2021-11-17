روسيا تساعد سوريا في تدريب أطباء الأورام

أعلن كبير أطباء الأورام بوزارة الصحة الروسية، ومدير المركز العلمي لاختبارات المنتجات الطبية، أندري كابرين، أن بلاده ستساعد سوريا في تدريب أطباء الأورام وستستضيف المجموعة الأولى من المتخصصين في موسكو في نوفمبر الجاري.

وقال كابرين، في تصريح لوكالة أنباء روسية اليوم الأربعاء: "وقعنا اتفاقية اليوم في دمشق نتعهد فيها بتدريب أطباء الأورام السوريين وتنظيم ورش عمل لهم".

وأضاف: "أن المجموعة الأولى من هؤلاء الأطباء سيصلون موسكو 21 نوفمبر الجاري وسيكثون فيها للتدريب لمدة ثلاثة أسابيع".

وتابع: "تخصص علاج الأورام في سوريا صعب للغاية، فلا يوجد تشخيص ولا يوجد نظام تعريف واضح حتى الآن، ونحن بحاجة إلى إنشائه من جديد، ونحن على استعداد للمساعدة".