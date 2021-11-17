الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

«انستجرام» تطلب من مستخدميها تصوير أنفسهم للتأكد من هويتهم

انستجرام
انستجرام

ذكر موقع "ذا فيرج" التقني، أن منصة "انستجرام" لمشاركة الصور والمقاطع المصورة، تطلب من بعض مستخدميها تصوير مقطع مصور لوجوههم يحتوي على أكثر من زاوية تصوير (سيلفي فيديو)؛ للتحقق من كونهم أشخاصًا حقيقيين.

وأرجع "ذا فيرج" سبب قيام "انستجرام" بهذا الأمر إلى معاناة المنصة مما يعرف بالحسابات الآلية (bot accounts)، والتي يمكن أن تترك رسائل غير مرغوب فيها أو تتسبب في مضايقات للمستخدمين أو تستخدم لتضخيم عدد الإعجابات أو المتابعين بشكل مصطنع.

وأوضح أن حسابا تابعا لـ"انستجرام" كتب تغريدة على "تويتر" تفيد بأن هذه المقاطع لا تستخدم تقنية التعرف على الوجه، وسيتم حذف هذه المقاطع بعد 30 يومًا.

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