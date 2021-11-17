الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس موظف مفصول بتهمة النصب على المواطنين بالقاهرة الجديدة

حبس
حبس

قررت نيابة القاهرة الجديدة حبس موظف مفصول بتهمة النصب على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية عندما ألقت مباحث الأموال العامة، بإشراف اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي مساعد القطاع لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة القبض على موظف مفصول للنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم لديه خزائن حديدية تحوى ملايين الدولارات ويرغب في الاستثمار بالبلاد. 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة  قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس ب، بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

وقام بإنشاء صفحات إلكترونية إحتيالية باسم إحدى السيدات على العديد من مواقع التواصل الإجتماعى"فيسبوك – تويتر -إنستجرام"، واستخدام تلك الصفحات فى عمليات احتيالية ممنهجة بإرسال طلبات صداقة عشوائية والتعارف على المواطنين من مرتادي تلك المواقع وإيهامهم بأنه يملك ثروات مالية طائلة ويرغب فى إرسالها للمجنى عليهم بقصد استثمارها بالبلاد فى أعمال مختلفة نظير حصولهم على عمولة مالية، وحتى يتمكن من إقناع ضحاياه يقوم بإرسال مقاطع فيديو "مفبركة" لخزائن حديدية بداخلها كميات كبيرة من الأموال "عملات أجنبية" ومستندات مزورة منسوبة لإحدى شركات الشحن الدولية التى ستتولى نقل تلك الأموال إلى البلاد.

وعقب ذلك يقوم بالإتصال بالمجنى عليهم منتحل صفة مندوب شركة الشحن الدولية وأن المبلغ المالى المراد استثماره وصل للبلاد، ويطلب منهم إيداع مبالغ مالية كرسوم "تخليص جمركى - شحن – رسوم إدارية" فى أحد الحسابات البنكية التى تم فتحها خصيصًا لهذا الغرض.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنيًا تبين أنه محمل بــ"صفحة إلكترونية احتيالية على شبكة الإنترنت بروابط إيميلات إلكترونية – محادثات نصية على العديد من برامج التواصل الاجتماعى تؤكد نشاطه الإجرامى فى الاحتيال على ضحاياه بتلك الصفات المنتحلة المزعومة - برامج خاصة بتعديل الصور وإدخال كتابات عليها تستخدم فى تزوير بوليصة الشحن بأسماء الضحايا - صور إيداعات نقدية من عدة أشخاص بمبالغ مالية مختلفة).

كما أمكن الاستدلال على 2 من المجنى عليهم، وبسؤالهما قررا قيام المتهم بالنصب والاحتيال عليهما والاستيلاء منهما على مبالغ مالية بذات الأسلوب الإجرامي، بمواجهة المتهم اعترف بممارسة نشاطه الإجرامي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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وائل لطفي

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