لماذا يفقد البالغين وكبار السن قدرتهم على النوم طويلا؟

شارك خبراء في الصحة الجسدية والنوم نصائحهم حول الأسباب التي تجعل الناس يستيقظون بانتظام أثناء الليل - بالإضافة إلى نصائح حول كيفية العودة إلى نوم عميق.

وأكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أنه وفقًا لمسح عالمي حول النوم أفاد بأن 67% من البالغين في جميع أنحاء العالم إنهم يستيقظون مرة واحدة على الأقل أثناء الليل.

وقدم الخبراء معلومات تفصيلية عن العوامل التي تعيق النوم الجيد ليلاً، منها أسلوب الحياة، فمع التقدم في العمر يصبح النوم اقل.

وقال تيري كرالي، خبير النوم في ذا بيتر لايف: "يميل البالغون إلى النوم بموجة بطيئة أقل ونتيجة لذلك ، يستيقظون أكثر في منتصف النهار".

وأوضحت الصحيفة أن هناك أيضا النظام الغذائي الذي يؤثر على نمط النوم.

وفي هذا الصدد، قال مارك ألويا الرائد العالمي لتغيير السلوك في شركة فيلبس للرعاية الصحية: "يمكن للكحول على وجه الخصوص مساعدتك على النوم ، لكنه دائمًا ما يؤدي إلى عدم انتظام النوم والارق في النصف الثاني من الليل".

وتابع: "الحمل هو أيضًا وقت يتعطل فيه النوم بسبب التغيرات الهرمونية والتبول والقلق والانزعاج من البطن المتنامي".

وقالت أخصائية طب النوم شيلبي هاريس: "مع حدوث ما قبل انقطاع الطمث لدى النساء ، تبدأ الهبات الساخنة والتعرق الليلي أيضًا في تعطيل جودة النوم".

بينما قال مارك ألويا، الرائد العالمي لتغيير السلوك في فيلبس للرعاية الصحية: "يستيقظ الناس في الليل لأسباب عديدة محتملة ولكن بعضها شائع جدًا".

وتابع: "ومن هذه الأسباب الأرق وانقطاع النفس او الانسدادي النومي، والذي يتميز بانقطاعات متكررة في التنفس أثناء النوم قد تؤدي إلى استيقاظ الشخص في منتصف الليل، من المهم أن يستبعد الشخص زبارة الطبيب هذه الحالات إذا وجد نفسه يستيقظ في نفس الوقت في منتصف الليل".

وقال ألويا: "الاضطرابات المرتبطة بالنوم مثل انقطاع النفس النومي يمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية عديدة مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري".

وتابع "يمكن أن يزيد من خطر عدم انتظام ضربات القلب، ويزيد من قصور القلب، بل ويزيد من فرصة التعرض لحوادث مرتبطة بالعمل أو القيادة."

وأكدت الصحيفة أن الضغط العصبي قد يكون أحد أبرز أسباب عدم انتظام النوم حيث يزيد الضغط العصبي من قابلية الامراض للاصابة بامراض اخرى اكثر خطورة.

ولمكافحة هذا الأمر، يوصي ألويا الأشخاص الذين يعانون من القلق بالاحتفاظ بمجلة بجوار سريرهم لتدوين ما يسبب لهم التوتر للمساعدة في التعامل مع جلسات القلق في منتصف الليل.