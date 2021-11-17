مصرع سيدة سقطت من الثالث في ظروف غامضة بأوسيم

لقيت سيدة مصرعها، بعدما سقطت من الطابق الثالث، في دائرة قسم شرطة أوسيم بالجيزة، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

كانت البداية عندما تلقى قسم شرطة أوسيم بلاغًا بمصرع سيدة، إثر سقوطها من الطابق الثالث، بدائرة قسم الشرطة.

بالانتقال تبين العثور على جثة سيدة تُدعى ا.م، تبلغ من العمر 38 عامًا، ولديها 3 أطفال، وانتقلت قوة من الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

نقلت الجثة إلى مشرحة زينهم، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات، فأمرت بندب الطب الشرعي لتشريح جثمان السيدة، وتحديد سبب وفاتها.