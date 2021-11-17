أول تحرك برلماني لإنشاء مستشفى للأطفال التخصصي بكفرالشيخ

تقدمت النائبة هالة أبوالسعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة بشأن إنشاء مستشفى للأطفال التخصصي بكفرالشيخ.

وأوضحت أبوالسعد أنه بتاريخ 28/8/2016 أصدر محافظ كفرالشيخ القرار رقم 22889 بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 4000 متر، لصالح مديرية الشئون الصحية بكفرالشيخ لإقامة مستشفى الأطفال التخصصي، والواقعة بحي غرب- مدينة كفرالشيخ، وبالرغم من ذلك، إلا أنه حتى هذه اللحظة لم يتم الشروع في بناء مستشفى الأطفال.

وأضافت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أنه طيلة خمس سنوات، لم يتم البدء في البناء أو حتى الشروع فيه، مشيرة إلى أن هذه المستشفى لا تخدم محافظة كفرالشيخ فقط، بل محافظات البحيرة ودمياط والغربية والدقهلية.

وأكدت البرلمانية أن احتياج كفرالشيخ لمستشفى للأطفال أصبحت ضرورة مُلِحّة، وكل يوم يمر دون بناء المستشفى يدفع ثمنها الأطفال وحدهم، لافتة إلى أن المرضى من الأطفال هم ضحية الروتين والبيروقراطية في اتخاذ القرارات، والتي نتيجتها خمس سنوات دون بناء مستشفى للأطفال تخدم المحافظة بأكملها.

وطالبت النائبة الحكومة بسرعة توفير الاعتمادات المالية وصرف المخصصات المالية للبدء فورًا في بناء مستشفى الأطفال التخصصي، ووضع جدول زمني للانتهاء من بناء المستشفى، وتجهيزها بالكامل، على أن تكون على رأس اهتمامات الحكومة.