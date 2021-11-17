مصر والمغرب يؤكدان أهمية الارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي

بحث الدكتور محمد خلفاوي الكاتب العام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالمملكة المغربية، اليوم الأربعاء، مع الدكتور أشرف العزازي وكيل أول وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، أهمية الارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي في البلدين.

واستعرض الجانبان- خلال اللقاء- عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبخاصة أوجه دعم التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية ونظيرتها المغربية من خلال التطوير والانفتاح على آفاق جديدة، سواء ما يتعلق بالطلبة الراغبين في الدراسة بكلا البلدين من خلال زيادة عدد مقاعد المنح المقدمة للطلاب الوافدين وتولية الاهتمام فيما يخص معادلة الشهادات الممنوحة من مصر أو المغرب، وإبرام اتفاقيات التبادل الثقافي في التخصصات المختلفة.

وأكد العزازي أهمية الاهتمام بتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين من خلال تذليل كل العقبات التي يمكن أن تواجه التعاون الثنائي المشترك بينهما.

وفيما يخص دور وزارة التعليم العالي من خلال إدارة الوافدين التي تقوم بتسهيل ولوج الطلاب للجامعات المصرية، أوضح أهمية الاتفاقيات الثنائية بين الجامعات المصرية والمغربية وتفعيل الاتفاقيات السابقة من خلال الوزارتين، وأيضًا تعزيز البحث العلمي المشترك والحرص على التواجد بالمؤتمرات التي تنظمها الوزارتان.

من جانبه، لفت الكاتب العام بوزارة التعليم العالي المغربية إلى عمق علاقات الصداقة والمودة التي تربط البلدين الشقيقين، مؤكدًا الدور الريادي لجمهورية مصر العربية في التعليم العالي سواء على المستوى المحلي والإقليمي والدولي ومدى قوة ومتانة العلاقات المصرية المغربية في شتى النواحي التعليمية والثقافية منذ عقود.