الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

العثور على أشلاء جثة مجهولة لمواطن على شريط السكك الحديد بالغربية

جثة
جثة

عثر أهالي مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، على أشلاء جثة مجهولة لمواطن على شريط السكك الحديد، يُعتقد أنه لقى مصرعه تحت عجلات قطار المحلة - المنصورة، وتم نقل الأشلاء إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وكلفت أجهزة البحث الجنائي بالتعرف على هوية الجثة.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم ثان المحلة، بورود إشارة إلى شرطة النجدة، تتضمن العثور على أشلاء جثة لشخص مجهول الهوية، لقي مصرعه تحت عجلات قطار المحلة - المنصورة، وتم إيداع الجثة مشرحة مستشفى المحلة العام، تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير محضر أحوال بالواقعة، وتكليف إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الحادث، واتخاذ إجراءات النشر عن الجثة، لتحديد هوية صاحبه، وسرعة التوصل إلى ذويه، ورجحت التحريات الأولية، أن المتوفي صدمه القطار أثناء العبور من منطقة غير مخصصة لعبور المشاة.

 

العثور على أشلاء جثة مجهولة لمواطن شريط السكك الحديد عتقد أنه لقي مصرعه تحت عجلات قطار المحلة

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