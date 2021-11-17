الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

22 طالبا من ذوى القدرات يشاركون في مسابقة الطالب المثالي بآداب عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

عقدت اللجنة الاجتماعية باتحاد الطلاب بكلية الآداب جامعة عين شمس، اليوم، مسابقة الطالب المثالي من ذوي القدرات الخاصة بمشاركة ٢٢ طالب من (الطلاب الأكفاء وضعاف البصر، ذوى الإعاقة الحركية والسمعية وطلاب الدمج) من جميع الفرق والمستويات
بهدف دمج الطلاب بمجتمعهم الجامعى والتنافس المحمود بين الطلاب.

تأتي المسابقة تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب،  وإشراف الدكتور حنان كامل وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب وتنفيذ السيد نعمات خليفة مديرة إدارة رعاية الشباب، والطالب محمد حمدي رئيس اتحاد الكلية والطالبة حبيبة ناصر أمينة اللجنة الاجتماعية. 

وتكونت لجنة التحكيم من الدكتور خالد حسين رئيس قسم التاريخ، الدكتور أمل مبروك رئيسة قسم الفلسفة ، أ.م . مينا عبد الرؤوف من قسم المكتبات.

واعتمدت المسابقة على المقابلة الشخصية والأسئلة في الثقافة العامة والمواهب الشخصية.

وحرص الطلاب ومرافقيهم على التقاط الصور التذكارية.

شئون التعليم والطلاب الثقافة تكريم الأداب عين شمس جامعة عين شمس كلية الأداب رعاية الشباب ريم رئيس جامعة

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