حالة الطقس المتوقعة.. الأرصاد الجوية تنصح المواطنين بارتداء الملابس الخريفية

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس ودرجات الحرارة بدأت في الانخفاض بشكل كبير، خاصة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر؛ حيث بدأت حالة الطقس تكون مائلة للبرودة، لكن أثناء النهار ما زال الطقس معتدل، خاصة مع سطوع أشعة الشمس.

الأرصاد الجوية.. حالة الطقس المتوقعة

وأضافت وكيل مركز الاستشعار عن بعد، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه بداية من أمس شهدت البلاد سقوط أمطار على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية ومحافظات من الوجه البحري، حيث أنها ستستمر اليوم فى الساعات القادمة على بعض المناطق الشمالية للبلاد، مثل (الإسكندرية - مطروح - بور سعيد- دمياط- كفر الشيخ- البحيرة)، ولكنها أمطار متوسطة الشدة ولا يوجد منها قلق.

وأوضحت أنه بالأمس كان هناك أمطار رعدية على مدينة الإسكندرية ومطروح، لكن الساعات القادمة ستكون أقل حدة وكثافة فى كميات الأمطار، لافتة إلى أنها سقوط أمطار خفيفة يستمر على تلك المناطق يومي الخميس والجمعة.

وأشارت إلى أنه اعتبارا من يوم السبت المقبل سيكون هناك حالة من عدم الاستقرار فى حالة الطقس ستؤثر على المناطق الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، حيث أنه سيكون هناك أمطار متفاوتة الشدة، سيصاحبها انخفاض بدرجات الحرارة بحوالي من درجتين إلى ثلاث درجات.

ونصحت المواطنين، بأنه أثناء فترة الساعات المتأخرة فى الليل أو الصباح الباكر بارتداء الملابس الخريفية، تجنبا للإصابة بنزلات البرد، خاصة الأطفال أثناء ذهابهم للمدارس، إلى جانب القيادة بهدوء بالطرق الزراعية والصحراوية، نظرا لتكون الشبورة المائية وتجنبًا لوقوع الحوادث.