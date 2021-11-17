«الدلتا للسكر» تكشف موعد تراجع أسعار السكر في الأسواق

توقع الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن تتراجع الأسعار للسكر الأبيض في الأسواق المحلية خلال الشهور المقبلة بعد استقبال محصولي قصب السكر والبنجر مما يرفع حجم الإنتاج والمعروض والأرصدة الاحتياطية للسكر.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية في تصريح خاص للدستور أنه مع البدء فى استقبال شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية لمحصول قصب السكر في نهاية ديسمبر المقبل يبدأ زيادة معدلات الإنتاج للسكر وزيادة المعروض مما يحقق استقرارا في الأسعار فضلا عن أنه يتم البدء في استقبال شركات السكر لمحصول البنجر في منتصف شهر فبراير المقبل سيتم زيادة الأرصدة الاحتياطية للسكر التي تكفي الاحتياجات حاليا 5 شهور ونصف بجانب أنها تقوم بزيادة المعروض من السكر مما يؤثر ايجابيا على تراجع الاسعار مرة اخرى وعودتها إلى طبيعتها.

وأشار إلى أن الدول المنتجة للسكر في العالم قامت باستخدام جزء من السكر في استخراج غاز الإيثانول كبديل رخيص للطاقة بعد ارتفاع أسعار المحروقات والطاقة عالميا مما أثر على نقص المعروض للسكر المستورد في الاسواق العالمية مما انعكس سلبيا على ارتفاع اسعار جميع المستلزمات والتكلفة الإنتاجية وغيرها للسكر المستورد من الخارج .

وأضاف أبو اليزيد أنه رغم ارتفاع أسعار السكر في الأسواق المحلية ما زالت شركات المجمعات الاستهلاكية تقوم بطرح السكر ب 5 جنيهات ونصف للكيلو و يتم طرحه على البطاقة التموينية بسعر ثابت 8 جنيه ونصف وهو ما يلبي احتياجات المواطنين بكميات كافية .

وقال أنه على الرغم من اجتياح الجائحة كورونا فإن تغيرات سعرية ظهرت في السلع عالميًا لم نشعر بأي أزمات في ارتفاع الأسعار التي تعرض لها دول كبري من أزمات نقص السلع وحتى ارتفاع أسعار المحروقات عالميا حاليا لم نتأثر بارتفاع الأسعار للسلع، مؤكدًا أن توفير الأرصدة الاحتياطية للسلع الاستراتيجيّة وعلى رأسها سلعة السكر التي حققت اكتفاءً ذاتيًا بنسبة 90% مازلنا نحافظ على سعر السكر على البطاقات التموينية بسعر 8 جنيهات ونصف رغم ارتفاع أسعاره عالميًا.