بتكلفة 18 مليون جنيه.. محافظ أسوان يفتتح مجمع مدارس «أبو الريش»

افتتح اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مجمع مدارس أبو الريش بحرى للتعليم الأساسي بتكلفة 18 مليون جنيه، وتضم 33 فصلًا دراسيًا وقاعة، لتستوعب 1550 طالبًا وطالبة داخل 18 نجعًا، ولا سيما أنها تنتمي للمدارس الذكية.

محافظ أسوان يفتتح مدرسة

وأشاد اللواء أشرف عطية، بالجهود المبذولة من منظمات ومؤسسات المجتمع المدني والبنوك الوطنية لمساندة الجهود الحكومية من أجل تلبية المطالب الجماهيرية، ومشاركتهم المجتمعية الجادة في تنفيذ العديد من المشروعات بمختلف قطاعات البنية التحتية والخدمية، علاوة على دعم الأسر المتضررة من السيول بإشراف من المجتمع المدنى لتحسين مستوى المعيشة لهم.

محافظ أسوان يفتتح مدرسة

ولفت إلى العمل خلال الفترة الحالية بالتنسيق مع كافة الجهات والوزارات المعنية، لافتتاح أي مشروعات جار العمل فيها سواء كانت تابعة للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " أو غير ذلك؛ لتحقيق العوائد الإيجابية منها للمواطنين والإستفادة الفورية من الخدمات المختلفة التي تقدمها هذه المشروعات والتي يراعى في تنفيذها الاهتمام بذوى الإحتياجات الخاصة والعمل بتعليمات الكود المصري الجديد حيث يهدف كل ذلك لتنمية الإنسان المصري.

محافظ أسوان يفتتح مدرسة

محافظ أسوان يفتتح مدرسة