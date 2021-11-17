الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الدفاع الماليزي يوجه بالتحقيق في تحطم مقاتلة جوية لبلاده

وزير الدفاع الماليزي
وزير الدفاع الماليزي

وجه وزير الدفاع الماليزي السيد هشام الدين حسين، بإجراء تحقيق مفصل في حادث تحطم مقاتلة تابعة للقوات الجوية الماليزية (هاوك 108 ) بمدينة بتروورث في جزيرة بينانج مساء أمس.

وأشار وزير الدفاع الماليزي - في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الماليزية، اليوم الأربعاء - إلى أن الحادث أسفر عن مصرع طيار من القوات الماليزية، في حين أصيب الطيار الآخر بجروح بالغة.

وأكد وزير الدفاع الماليزي ضرورة تحقيق 7 مكونات قبل الانتقال إلى مرحلة الأمراض المتوطنة أو التعايش بأمان مع وباء فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن بلاده ستنتقل إلى مرحلة الأمراض المتوطنة في وقت واحد في جميع أنحاء البلاد بناء على المكونات الدولية التي حددتها منظمة الصحة العالمية.

مقاتلة ماليزية ماليزيا كوالالمبور

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