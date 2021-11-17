موسكو تؤكد أهمية إجراء اتصالات مباشرة بين بيلاروسيا والاتحاد الأوروبي بشأن أزمة المهاجرين

قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (كرملين) دميتري بيسكوف إنه من المهم للغاية إجراء اتصالات مباشرة بين السلطات البيلاروسية والاتحاد الأوروبي بشأن أزمة المهاجرين.

وأضاف بيسكوف - في تصريحات للصحفيين اليوم الأربعاء - :" لقد تبادل الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، وجهات النظر حول الحلول الممكنة لهذه المشكلة"، مؤكدا على أهمية أن يتم اتصال مباشر بين ممثلي الاتحاد الأوروبي وقيادة بيلاروسيا.

وتابع: "في الواقع، الاتصالات بين روسيا وبيلاروسيا تناولت كل ما يمس هذا الموضوع من الجانب البيلاروسي ومن قبلنا".

يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أمس الثلاثاء أزمة المهاجرين على حدود بيلاروسيا.

وفي سياق منفصل، أكد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (كرملين) أن بلاده ستواصل التوسط في تسوية النزاع بين أرمينيا وأذربيجان، مشيرا إلى أنه من الممكن تحقيق استقرار للأوضاع من خلال تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها حول إقليم ناجورني كاراباخ.

وقال بيسكوف: "الجانب الروسي سيواصل القيام بالتوسط بين الجانبين الأرميني والأذربيجاني، ولا نزال نأمل أن السبيل الوحيد لتهدئة الوضع هو تنفيذ الاتفاقات الثلاثية المبرمة بواسطة موسكو"، لافتا إلى أن بلاده ترى أنه يجب على جميع الدول الامتثال بإلتزاماتها لضمان عدم استئناف مثل هذه الحوادث.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أمس الثلاثاء أن الجانبين الأرميني والاذربيجاني أوقفا الاشتباكات الدائرة بينهما في منطقة جبل "كيليسالي" بعد المفاوضات التي أجراها وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو مع وزيري دفاع البلدين.

يُذكر أن الاشتباكات على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان كانت قد تجددت أمس الثلاثاء، حيث اتهم الجانب الأذربيجاني أرمينيا بأنها تتعمد تصعيد الوضع وغير مهتمة بعملية ترسيم الحدود، فيما أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية وقوع 12 من جنودها أسرى على الحدود مع أذربيجان وعن خسارة موقعين قتاليين.

وكانت وزارة الخارجية الروسية أكدت يوم أمس أنها تتواصل مع الجانبين الأذربيجاني والأرميني من أجل تحويل الوضع المتوتر على الحدود إلى المسار السلمي.