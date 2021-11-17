محافظ مطروح يفتتح الندوة التعريفية لمكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى

القرار قرارك..

‏‪افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وعمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى الندوة التعريفية التى نظمها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بالقاعة الكبرى بديوان عام محافظة مطروح بحضور وكلاء الوزارة ورؤساء المدن والأحياء بالمحافظة

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جاء ذلك فى إطار مبادرة " القرار قرارك " لصندوق مكافحة الإدمان تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى لتوعية الموظفين بالوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة بأضرار تعاطي المخدرات وآليات تطبيق القانون لتعريف العاملين بالمحافظة بآليات الكشف عن المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة في ضوء القانون الجديد والذى سيتم تطبيقه اعتبارًا من منتصف ديسمبر المقبل ،وسيتم فصل الموظف المتعاطين للمواد المخدرة.

واستعرض عمرو عثمان آليات تطبيق قانون شغل الوظائف أو الاستمرار فيها ،والذى يهدف الى فصل الموظف المتعاطين للمواد المخدرة، مع إتاحة الخدمات العلاجية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة مجانا وفى سرية تامة، من خلال التقدم للعلاج عن طريق الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023"، حيث يجرى توفير كافة الخدمات العلاجية من خلال المراكز التابعة لصندوق مكافحة الإدمان أو الشريكة مع الخط الساخن دون أي مساءلة قانونية لمن يتقدم طواعية للعلاج من الإدمان، ومن دون ذلك سيتم فصله من العمل‪

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نقل عمرو عثمان تحيات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ، مؤكدًا حرص الوزيرة على تنظيم مثل هذه الندوات بمختلف المحافظات بالتعاون مع السادة المحافظين لتوعية العاملين بالجهاز الادارى للدولة بآليات تطبيق القانون وأن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض وعلاجه مجانا وفى سرية تامة ومن دون ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتطبيق القانون اعتبارا من منتصف ديسمبر المقبل.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتقديم الدعم من أجل تكثيف الندوات التوعوية بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى من أجل بث الرسائل التوعوية لكافة العاملين بالمحافظة حول إصدار تعاطى المخدرات وتعريفهم بآليات تطبيق القانون فى ظل وجود مركز العزيمة التابع للصندوق لتقديم كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا على أعلى مستوى مقدما الشكر إلي نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى على دعم الوزارة وتعاونها المستمر مع محافظة مطروح ولجهود الوزارة في تنفيذ وتطبيق توجيهات القيادة السياسية فى توفير الخدمات للمواطن على أرض المحافظة .

وأوضح عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بأن قانون شغل الوظائف أو الاستمرار فيها والذى صدق الرئيس السيسي رئيس الجمهورية عليه والهدف منه هو حماية أرواح المواطنين وأيضا الحد من الحوادث القائمة والمتسبب فيها العنصر البشري بسبب تعاطى المواد المخدرة، لافتًا إلى أن القانون أتاح فرصة 6 أشهر قبل تنفيذه وذلك من تاريخ التصديق عليه لإعطاء فرصة لأى موظف يتعاطى المواد المخدرة للتقدم للعلاج من خلال الاتصال بالخط الساخن "16023" فى سرية تامة دون مسألة قانونية مع توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا طالما أنه تقدم طواعية للعلاج مؤكدًا أنه سيتم بدء تطبيق القانون اعتبارا من منتصف شهر ديسمبر المقبل‪

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