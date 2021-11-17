الأربعاء 17 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

القرار قرارك..

محافظ مطروح يفتتح الندوة التعريفية لمكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى

محافظ مطروح
محافظ مطروح

‏‪افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وعمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى  الندوة التعريفية التى نظمها  صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بالقاعة الكبرى بديوان عام محافظة مطروح بحضور وكلاء الوزارة ورؤساء المدن والأحياء بالمحافظة

IMG-20211117-WA0025

.

جاء ذلك  فى إطار مبادرة " القرار قرارك " لصندوق مكافحة الإدمان  تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى لتوعية الموظفين بالوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة بأضرار تعاطي المخدرات وآليات تطبيق القانون  لتعريف العاملين بالمحافظة  بآليات  الكشف عن المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة في ضوء القانون الجديد والذى سيتم تطبيقه اعتبارًا من منتصف ديسمبر المقبل ،وسيتم فصل الموظف المتعاطين للمواد المخدرة. 

IMG-20211117-WA0024

واستعرض عمرو عثمان آليات تطبيق قانون شغل الوظائف أو الاستمرار فيها ،والذى يهدف الى فصل الموظف المتعاطين للمواد المخدرة، مع إتاحة الخدمات العلاجية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة مجانا وفى سرية تامة، من خلال التقدم للعلاج عن طريق الخط الساخن لعلاج الإدمان  "16023"، حيث يجرى توفير كافة الخدمات العلاجية من خلال المراكز التابعة لصندوق مكافحة الإدمان أو الشريكة مع الخط الساخن دون أي مساءلة قانونية لمن يتقدم طواعية للعلاج من الإدمان، ومن دون ذلك سيتم فصله من العمل‪

IMG-20211117-WA0028

.

نقل عمرو عثمان  تحيات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ، مؤكدًا حرص الوزيرة على تنظيم مثل هذه الندوات بمختلف المحافظات بالتعاون مع السادة المحافظين لتوعية العاملين بالجهاز الادارى  للدولة بآليات  تطبيق القانون وأن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض وعلاجه مجانا وفى سرية تامة ومن دون ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتطبيق القانون اعتبارا من منتصف ديسمبر المقبل. 

IMG-20211117-WA0028

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتقديم  الدعم من أجل تكثيف الندوات التوعوية بالتنسيق مع صندوق مكافحة  وعلاج الإدمان والتعاطى من أجل بث الرسائل التوعوية لكافة العاملين بالمحافظة  حول إصدار تعاطى المخدرات وتعريفهم بآليات  تطبيق القانون فى ظل وجود مركز العزيمة التابع للصندوق لتقديم كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا على أعلى مستوى مقدما الشكر إلي  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى على دعم الوزارة وتعاونها المستمر مع محافظة مطروح  ولجهود الوزارة في تنفيذ وتطبيق توجيهات القيادة السياسية فى توفير الخدمات للمواطن على أرض المحافظة .  

IMG-20211117-WA0027

وأوضح  عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بأن قانون شغل الوظائف أو الاستمرار فيها والذى صدق الرئيس السيسي رئيس الجمهورية عليه والهدف منه هو حماية أرواح المواطنين وأيضا الحد من الحوادث القائمة والمتسبب فيها العنصر البشري بسبب تعاطى المواد المخدرة، لافتًا إلى أن القانون أتاح فرصة 6 أشهر قبل تنفيذه وذلك من تاريخ التصديق عليه لإعطاء فرصة لأى موظف يتعاطى المواد المخدرة للتقدم للعلاج من خلال الاتصال بالخط الساخن "16023" فى سرية تامة دون مسألة قانونية مع توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا طالما أنه تقدم طواعية للعلاج مؤكدًا أنه سيتم بدء تطبيق القانون اعتبارا من منتصف شهر ديسمبر المقبل‪

IMG-20211117-WA0026

 .

محافظ مطروح وزيرة التضامن صندوق مكافحة الادمان الجهاز الإداري للدولة تعاطي المواد المخدرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

«جروبات الماميز» حداثة ضد التطوير

الأكثر قراءة

«القضاء الإدارى»: عدم قبول دعوى وقف انتخابات النادى الأهلى

رابط تسجيل لقاح كورونا من موقع وزارة الصحة الرسمى

الحكومة تكشف حقيقة صدور قرار بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات

«مدبولي»: منع أي مواطن من دخول المنشآت الحكومية دون تلقيح بداية ديسمبر

القضاء الإدارى يؤيد إجراء انتخابات نادى الزمالك فى موعدها

أحكام بالسجن ضد زياد العليمى وهشام فؤاد وحسام مؤنس وآخرين فى «الأخبار الكاذبة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

ميزان (نوبل) المائل!

وجيه أمين عبدالعزيز

كيف تحمي حسابك البنكي قبل "البكاء" على الرصيد المسحوب؟!

إبراهيم داود

اللعب فى جزر منعزلة

د. أحمد توفيق

لغة الجسد.. وكيف نميّز ما بين الشخصية الإيجابية والعدوانية!

حسين دعسة

عن أى ألم.. وأى وهم يغلف حياتنا

الحسين عبدالرازق

اصبروا على وزير التعليم!

محمود خليل

سر «السبت» فى حياة «السادات» و«الإثنين» فى حياة «عبدالناصر»

د. أحمد مجاهد

أبوالشعراء.. فؤاد حداد الذى لا نعرفه

صور

جنازة النائب أحمد زيدان

فرحة الهدف الأول لمنتخب مصر فى الجابون

الدستور فى غرفة ملابس المنتخب

محطة تل أبيب

المزيد

«التحرير الفلسطينية»: قرار اسرائيل نقل مقر وزارتها للقدس المحتلة خطير ومرفوض

تجسس سياسى وعسكرى.. كيف تعمل إسرائيل لإنهاء اعتقال مصورى منزل أردوغان؟

اجتماع سرى.. عباس يلتقى رئيس الشاباك الإسرائيلى لأول مرة