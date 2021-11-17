«مشروعات الطاقة وآفاق التنمية في مصر» ندوة لمركز إعلام طنطا بكلية الهندسة

نظم مركز إعلام طنطا التابع للهيئة العامة للاستعلامات، بالتعاون مع رئاسة جامعة طنطا، تحت إشراف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة اليوم الأربعاء، ندوة بعنوان "مشروعات الطاقة وآفاق التنمية في مصر" بكلية هندسة طنطا، وذلك فى إطار الدور التوعوي التثقيفي والتنويري الذي تقوم به الهيئة العامة للاستعلامات.

شارك في اللقاء الدكتور محمد حسين، عميد كلية الهندسة ونائب رئيس جامعة طنطا، والدكتور حمدي شعبان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، والدكتور أيمن البكري وكيل الكلية لخدمة المجتمع، والدكتور مصطفى الصواف وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب.

وحاضر في اللقاء الدكتور كريم الأدهم أستاذ الهندسة النووية بهيئة الطاقة الذرية، حيث تحدث عن استراتيجية الطاقة في مصر والتي تهدف إلى تعدد مصادر الطاقة والحفاظ على البيئة وترشيد الاستهلاك.

ثم أشار كريم الأدهم، إلى مصادر الطاقة في مصر والتي تعتمد على ما يسمى بالوقود الأحفوري مثل البترول والغاز الطبيعي، وقد تحدث عن الطاقة الجديدة والمتجددة والتي تشمل الطاقة المائية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح وفي نهاية اللقاء استفاض في الحديث عن ظهور الطاقة النووية والمتمثلة في مشروع الطبع النووي والذي سيضم أربع مفاعلات من المنتظر أن يدخل أولها لخدمة عام 2026 وهي من الجيل المتقدم من المفاعلات وهناك اهتمام كبير الآن للطاقة الخضراء والمتمثلة في الهيدروجين الأخضر.

وأوضحت الندوة أن الطاقة الجديدة والنووية والهيدروجينية تتميز بالحفاظ على البيئة وعدم وجود انبعاثات ضارة من التي تؤثر علي المناخ وتزيد من ظاهرة الاحتباس الحراري أعد اللقاء فريق العمل الإعلامي شيماء مزروع وحسناء الكتامي والندوة تحت تحت إشراف ضاحى هجرس مدير المجمع الاعلامى بطنطا، وعزة عبد الرافع سرور المدير العام لإعلام وسط الدلتا وسمير مهنا وكيل وزارة الإعلام لشرق وسط الدلتا.