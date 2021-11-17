الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سلوفاكيا تفرض قيودا إضافية تستهدف غير المحصنين ضد كورونا

تطعيم كورونا
تطعيم كورونا

ذكرت صحيفة ذا سلوفاك سبيكتيتور السلوفاكية ، أن مجلس الوزراء السلوفاكي يعتزم فرض المزيد من القيود الخاصة بفيروس (كوفيد-19) تستهدف غير المحصنين ضد المرض بشكل خاص.

وأضافت أنه من أجل احتواء انتشار الفيروس واستقرار الوضع الحرج في المستشفيات، اقترح مجلس الخبراء - الذي يشكل هيئة استشارية لوزارة الصحة - تدابير صارمة لمكافحة الوباء، من المقرر أن يناقشها المجلس الوزراء غدا الخميس، وفي حال الموافقة عليها، ستصبح سارية المفعول لمدة ثلاثة أسابيع.

وقال رئيس الوزراء السلوفاكي إدوارد هيجر: "نحتاج إلى تشديد الإجراءات بشكل كبير خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة حتى نتمكن من تحقيق الاستقرار في الوضع في المستشفيات"، مؤكدا دعمه القيود الجديدة.

وتتضمن هذه القيود أن يقتصر دخول أماكن العمل فقط على الأشخاص الذين يمكنهم إثبات أنهم تلقوا التطعيم، أو تعافوا من كوفيد أو كانت نتيجة اختبار كوفيد سلبية.

كما يشترط التحصين الكامل للمشاركة في أي أحداث جماعية، وستصبح المتاجر غير الأساسية - بما في ذلك مراكز التسوق - مفتوحة فقط للحاصلين على تطعيماتهم بالكامل والذين تعافوا من كوفيد، وهو شرط أيضا للمشاركة في المسابقات الرياضية أو دخول المراكز الصحية والمتنزهات المائية.

وأشار هيجر إلى أنه إذا لم تساعد هذه الإجراءات في استقرار الوضع في المستشفيات ، فإن الحكومة مستعدة لتبني قيود أكثر صرامة.

براتيسلافا المحصنين ضد كورونا كورونا سلوفاكيا

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وائل لطفي

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