الأربعاء 17 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«عبدالغفار»: تطعيم 80% من العاملين في القطاع الطبي بلقاحات كورونا

حسام عبد الغفار المتحدث
حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة

كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أنه تم تطعيم أكثر من 80% من العاملين بالقطاع الطبي باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأوضح عبد الغفار في تصريحات لـ"الدستور" أن معدلات تطعيم المواطنين والعاملين في القطاع الطبي والقطاع الإداري للدولة في ارتفاع مستمر خلال الفترة الأخيرة.

وأشار عبد الغفار إلى أنه يتم تطعيم ما يقرب من 500 ألف مواطن يوميا داخل المراكز التي خصصتها وزارة الصحة والسكان لتطعيم المواطنين.

ولفت عبد الغفار إلى أن هناك خطة وضعتها الوزارة للتوسع في تطعيم المواطنين خلال الفترة المقبلة أهم محاورها توفير أكبر عدد من اللقاحات المضادة للفيروس.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 765 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 288879 حتى اليوم.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 941 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ووفاة 69 حالة جديدة.

وأكدت الوزارة أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

يُذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 345848 من ضمنهم 288879 حالة تم شفاؤها، و 19636 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة اندرويد
‏https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
‏https://apple.co/3gURgYJ

وزارة الصحة والسكان لقاح كورونا فيروس كورونا تطعيم الأطقم الطبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

«جروبات الماميز» حداثة ضد التطوير

الأكثر قراءة

«مدبولي»: منع أي مواطن من دخول المنشآت الحكومية دون تلقيح بداية ديسمبر

رابط تسجيل لقاح كورونا من موقع وزارة الصحة الرسمى

الحكومة تكشف حقيقة صدور قرار بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات

الإسكندرية تتأهب لـ«المكنسة».. أمطار لـ4 أيام

«الإفتاء» عن تزوير شهادات تلقى لقاح كورونا: حرام شرعًا وصاحبها كذاب

خريطة سقوط الأمطار على المحافظات خلال الـ48 ساعة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

كيف تحمي حسابك البنكي قبل "البكاء" على الرصيد المسحوب؟!

إبراهيم داود

اللعب فى جزر منعزلة

د. أحمد توفيق

لغة الجسد.. وكيف نميّز ما بين الشخصية الإيجابية والعدوانية!

حسين دعسة

عن أى ألم.. وأى وهم يغلف حياتنا

الحسين عبدالرازق

اصبروا على وزير التعليم!

محمود خليل

سر «السبت» فى حياة «السادات» و«الإثنين» فى حياة «عبدالناصر»

د. أحمد مجاهد

أبوالشعراء.. فؤاد حداد الذى لا نعرفه

أحمد سعد زايد

قانون كراهية الإنسان

صور

فرحة الهدف الأول لمنتخب مصر فى الجابون

الدستور فى غرفة ملابس المنتخب

محمد صلاح مع فرقة موسيقية للمكفوفين

محطة تل أبيب

المزيد

تجسس سياسى وعسكرى.. كيف تعمل إسرائيل لإنهاء اعتقال مصورى منزل أردوغان؟

اجتماع سرى.. عباس يلتقى رئيس الشاباك الإسرائيلى لأول مرة

الخارجية الفلسطينية: تخاذل المجتمع الدولى يشجع إسرائيل على مواصلة الاستيطان