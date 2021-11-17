«عبدالغفار»: تطعيم 80% من العاملين في القطاع الطبي بلقاحات كورونا

كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أنه تم تطعيم أكثر من 80% من العاملين بالقطاع الطبي باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأوضح عبد الغفار في تصريحات لـ"الدستور" أن معدلات تطعيم المواطنين والعاملين في القطاع الطبي والقطاع الإداري للدولة في ارتفاع مستمر خلال الفترة الأخيرة.

وأشار عبد الغفار إلى أنه يتم تطعيم ما يقرب من 500 ألف مواطن يوميا داخل المراكز التي خصصتها وزارة الصحة والسكان لتطعيم المواطنين.

ولفت عبد الغفار إلى أن هناك خطة وضعتها الوزارة للتوسع في تطعيم المواطنين خلال الفترة المقبلة أهم محاورها توفير أكبر عدد من اللقاحات المضادة للفيروس.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 765 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 288879 حتى اليوم.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 941 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ووفاة 69 حالة جديدة.

وأكدت الوزارة أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

يُذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 345848 من ضمنهم 288879 حالة تم شفاؤها، و 19636 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

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