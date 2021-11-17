استغاثة من المعلمين بسبب غلق التسجيل للترشح في الترقيات

تقدم عدد من المعلمين باستغاثة لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقي وذلك من خلال الجروب الرسمي لـ«ادعم طارق شوقي».

وقالوا في استغاثتهم: “الدكتور وزير التربية والتعليم تحية طيبة وبعد، الموضوع: طلب فتح الموقع الإلكتروني للتسجيل للترشح للترقي لمعلمي التربية و التعليم، تم غلق الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل الترشيح للترقي إلى وظائف المعلمين للعام 2020/2021” .

وذكر المعلمون في استغاثتهم: “ويوم الأحد 17 أكتوبر 2021 بالتزامن مع فتح موقع استيفاء ملف الترقي إلكترونيًا حتى يوم الخميس الموافق 2/12/2021 ونطلب من حضرتكم إعطاء فرصة لنا بفتح باب التسجيل للترشح مرة أخرى حيث أنني مستوفي المدة البينية للترقي ولم أتمكن أنا وعدد من الزملاء لسرعة التسجيل للترشح وذلك حرصًا على مصلحة المعلمين”.

من جانبها ردت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على هذه الاستغاثة مؤكدة أنها سوف تبحث الأمر وتتخذ الإجراءات اللازمة حيال هذا الأمر.