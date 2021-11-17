الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بني سويف يتابع سير العمل بمشروعات «حياة كريمة» (فيديو)

جولة محافظ بنى سويف
جولة محافظ بنى سويف

زار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اليوم مركز ببا، لمتابعة سير العمل في مشروعات “حياة كريمة” في إطار المشروع القومي لتطوير القرى، وذلك ضمن برنامجه الميداني لمتابعة سير العمل في مشروعات المبادرة الرئاسية، والوقوف على المعوقات أولاً بأول لسرعة تذليلها، وذلك بهدف تسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة.

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وتفقد المحافظ سير العمل في مشروع  الصرف الصحي بقرية طرشوب، واستمع لعرض موجز عن الموقف التنفيذي للمشروع الذي يتكون من محطة رفع، وخط طرد بطول 4 كم ووصلت نسبة تنفيذه نحو 60%، وأعمال الشبكات بأطوال 7762 متر بنسبة 50% تقريبًا ويخدم أكثر من ستة آلاف نسمة، بالإضافة إلى تفقد مشروع الصرف الصحي بأبودخان، ويتكون من محطة رفع وخط طرد وشبكات، وتنفذهما الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، تحت إشراف الجهاز المركزي للتعمير والإسكان ضمن 28 مشروعًا يجري إنشاؤها في قطاع الصرف الصحي تخدم ما يقرب من 30 قرية بمركز ببا.

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وتابع محافظ بنى سويف سير العمل في مشروع توسعة مدرسة طرشوب الابتدائية بتكلفة 3 ملايين جنيهًا تقريبًا والتي ستضيف 6 فصول دراسية، ومن المقرر الانتهاء منها في غضون فبراير المقبل بالإضافة إلى تفقد سير الأعمال بمشروع توسع مدرسة بلال بن رباح الابتدائية بتكلفة تزيد عن 3 مليون جينهًا، لإضافة  8 فصول دراسية، ضمن 24 مشروعًا تنفذها الهيئة العامة للأبنية التعليمية في قطاع التعليم ما بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد وتوسعة، فيما تم الانتهاء من 5 مشروعات وتسليمها.

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واختتم المحافظ متابعته الميدانية بتفقد سير العمل في مشروع إنشاء وحدة الإسعاف بقرية أبوشربان "نموذج1" بعدد 2 سيارة، والتي يتم إنشاؤها تحت إشراف الجهاز المركزي للتعمير، على مساحة 270 متر وتضم لدعم الخدمة الصحية في مجال الإغاثة وتقديم الخدمات الفورية لقرى الوحدة المحلية لصفط راشين، حيث تجري حاليا أعمال الصبة العادية للمبنى المكون من دور أرضي "استقبال و2 استراحة" بجانب جراج.

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ورافق المحافظ خلال الزيارة : النائب أحمد علي عباس عضو مجلس النواب، ومدحت صلاح رئيس مركز ومدينة ببا،المهندس عامر عبد الحكيم رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، المهندس محمد ياسين رئيس فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية، الدكتور عمرو  شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور محمود صادق مدير مرفق إسعاف بني سويف، وممدوح سيد مشرف غرفة العمليات بإسعاف بني سويف.

بني سويف الصرف الصحي مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المبادرة الرئاسية

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