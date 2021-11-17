«سترة صوف».. موضة شتاء 2022.. طرق تنسيقها والوانها

السترات الصوف قطع تتواجد بكثرة في خزانة ملابسك، يمكن ارتداءها في الصيف والشتاء، لكن لاغني عنها في الشتاء" ووفقا لموقع “ verywellfamily” نرصد مجموعة منها موضة شتاء 2022 .

السترة الصوف الطويلة

السترة طويلة إنه مثالي للطقس الانتقالي ويمكن ارتداؤه مع أي شيء تقريبًا. يمكنك ارتداء سترة طويلة مع فستان وحذاء ، أو يمكنك ارتداء الجينز والأحذية ذات الياقة المدورة، و بعد كل شيء إنهم يحققون عودة هائلة هذا الموسم.

كارديجان بأزرار كبيرة

إذا كنت ترغب في الحصول على المظهر التقليدي ، اضغط على الزر وارتد قميصًا أسفله ، أو أضف لمسة إليه بارتداء فستان أو تركه بدون أزرار

كارديجان محبوك مكتنزة

عندما يصبح الطقس أكثر برودة ، فقد حان الوقت لسحب السترات الصوفية الضيقة لأنها ستبقيك دافئًا طوال الشتاء، إذا اخترت بلوزات بالأزرار بدون أزرار ، قم بإقرانها مع شورت وأحذية طويلة وحزام لإطلالة جريئة.

يمكنك ارتدائه مع تنورة ونصف ثنية في سترة من صوف محبوك لإطلالة أنيقة ، إذا كنت تريد أن تبدو أنيقًا دون عناء ، فقم بإقران الجينز المفضل لديك مع سترة صوفية منقوشة وعكسها ، وستكون جاهزًا للانطلاق.

سترة كارديجان

يمكن ارتداء السترات الصوفية القصيرة مع بنطال الجينز بخصر عالٍ أو مع تنورة متطابقة ، مثل التنورة أو البنطال.

السترة الصوف بحزام

كما ذكرنا سابقًا ، يمكن ارتداء السترات الصوفية بأي شيء ، لكن هل ذكرت أنها تبدو رائعة مع الحزام، ويمكنك ارتداء كارديجان بأزرار مع تنورة وحذاء ولا تنسي الحزام.

سترة صوف التفاف

تعتبر السترات الصوفية المغلفة دافئة ومثالية للاستمتاع بالجلوس عندما يصبح الطقس بارداً تنبعث السترات الصوفية الملتفة من أجواء راقصة ، يمكن ارتداؤها مع الجينز أو السراويل الطويلة تبدو رائعة مع التنانير أيضًا.