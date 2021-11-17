عالمة مصرية أمريكية تجعل الكمبيوتر يفهم المشاعر الإنسانية

معروف عن أجهزة الكمبيوتر الذكية، أنها تخزن وتعالج كميات هائلة من البيانات في غمضة عين، وتترجم اللغة على الفور، وحتى تشغل الآلات، لكن ليس لديها الذكاء العاطفي وكأنها جدار من الطوب.

عالمة الكمبيوتر المصرية الأمريكية رنا القليوبي البالغة من العمر 43 عامًا تريد تغيير ذلك، في تأسيس شركتها “Affectiva” أثناء حصولها على درجة الدكتوراه، في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، المتخصصة في “Emotion AI”، وهو جزء فرعي من الذكاء الاصطناعي، يجعل “Kaliouby” تعليم أجهزة الكمبيوتر يتعرف على المشاعر البشرية وتحديدها كميًا.

وفقًا لموقع "independentarabia" شغل القليوبي هذا الأمر، لأن التكنولوجيا خلقت "أزمة" وبعد في الاتصال الإنساني، لذلك تريد إضفاء الطابع الإنساني على التكنولوجيا، من خلال تعليم أجهزة الكمبيوتر الشعور من خلال نظارة تعرض على مرتديها تعليمات حول كيفية الرد على الإشارات غير اللفظية المختلفة مثل الابتسام أو العبوس، وهي تساعد الأطفال المصابين بالتوحد كثيرًا، حتى أن التجارب أثبتت نجاحها وتحسن إيجابي كبير مع هؤلاء حسب ما أكدته القليوبي.

بعد سنوات من البحث والتطوير، تم إطلاق التقنية رسميًا في عام 2017 للدمج في النظارات الذكية مثل “Google Glass”.

لطالما كانت التكنولوجيا جزءًا من حياة القليوبي، فقد كان والداها مبرمجين كمبيوتر، ودرست علوم الكمبيوتر في الجامعة الأمريكية في القاهرة قبل أن تشارك في تأسيس “Affectiva” في عام 2009 مع “Rosalind Picard”.

التكنولوجيا المنقذة للحياة

مجالات صناعة السيارات يمكن أن يكون هناك تطبيقات منقذة للحياة كما أكدت القليوبي، حيث يمكن لأنظمة مراقبة السائق التي تستخدم الكاميرات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في السيارات أن تكشف عن تشتيت انتباه السائق والنعاس، مما يمنع وقوع الحوادث عبر في تكنولوجيا تتبع العين لمراقبة السائقين.

وفقًا للمفوضية الأوروبية ، فإن 90٪ من حوادث الطرق ناتجة عن خطأ بشري - وهو أحد أسباب قيام الاتحاد الأوروبي بإدخال لوائح جديدة لجميع المركبات الأوروبية لتشمل هذا النوع من التكنولوجيا بحلول عام 2022 ، ويتم النظر في التشريعات في الولايات المتحدة. قامت شركات تصنيع السيارات مثل تسلا وجنرال موتورز بدمج تقنية مراقبة السائق في بعض سياراتهم ، وتعمل “Affectiva” بالفعل مع العلامات التجارية الكبرى للسيارات.

بعض العلماء يشككون في فعالية استخدام الذكاء الاصطناعي لقراءة المشاعر، حيث وجدت دراسة أجريت عام 2019 لأكثر من 1000 ورقة بحثية بها أدلة غير كافية لدعم مفهوم "تعابير الوجه العالمية"، ووفقًا لدراسة أجريت عام 2020، يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي للتعرف على المشاعر أقل دقة من البشر.

تأمل رنا القليوبي في السنوات القادمة أن تساعد “Emotion AI” في إنشاء في إطلاق تجربة رقمية أكثر إنسانية وتعاطفًا، لأن ذلك لن يؤدي فقط إلى تحسين تفاعلاتنا مع التكنولوجيا، بل سيجعل اتصالاتنا مع بعضنا البعض في عالم رقمي أفضل بكثير.