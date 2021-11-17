الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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تقارير ومتابعات

صلاة الجنازة على النائب أحمد زيدان بمسجد الفتح (فيديو)

جنازة النائب أحمد
جنازة النائب أحمد زيدان

بدأت صلاة الجنازة على النائب أحمد زيدان، منذ قليل، بمسجد الفتح بمنطقة شبرا مصر، تمهيدًا لتشييع الجثمان لمثواه الأخير، بحضور عدد من أفراد الأسرة والمقربين.

وتوفي أمس الثلاثاء، النائب أحمد زيدان عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن عمر ناهز الـ34 عامًا، بسبب وعكة صحية نقل على إثرها إلى الرعاية الصحية بأحد مستشفيات القاهرة.

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جنازة النائب أحمد زيدان

وتقرر تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بطريق الواحات.

ونعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب أحمد زيدان عضو مجلس النواب عن التنسيقية، والذي وافته المنية ظهر اليوم بعد صراع مع المرض، قائلة: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعى النائب أحمد زيدان».

وأوقف النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، اجتماع لجنة النقل والمواصلات، عقب سماع نبأ وفاة النائب أحمد زيدان عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وقراءة الفاتحة على روحه.

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جنازة النائب أحمد زيدان

وقال «عابد»: «أنعى ببالغ الحزن والأسى الزميل العزيز النائب أحمد زيدان، الذي وافته المنية اليوم، وقد كان زميلًا لنا في برلمان 2015، وبرلمان 2020، وكان من القامات الوطنية المميزة».

كما نعى المهندس أشرف رشاد الشريف، أمين عام حزب مستقبل وطن، وممثل الأغلبية البرلمانية، النائب أحمد زيدان عضو مجلس النواب.

وقال «رشاد»، في تصريحات له: «أنعى بكل الحزن زميلًا فاضلًا وشابًا خلوقًا واعيًا مثقفًا، ونائبًا متعاونًا خدومًا بشوشًا، قدم دورًا تشريعيًا ورقابيًا بارزًا تحت القبة، وعمل بكل جِدٍ وصدق وإخلاص في تأدية رسالته البرلمانية».

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جنازة النائب أحمد زيدان

وأضاف: «أتقدم بالنيابة عن نواب حزب مستقبل وطن، بخالص التعازي للسادة أعضاء مجلس النواب، وأسرة راحلنا الكريم، في مصابهم الأليم، وندعو الله أن يلهمهم الصبر والسلوان»، متابعًا: «رحم الله فقيدنا الكريم، وأسكنه فسيح جناته، وجعل دعوات المحبين والمخلصين في ميزان حسناته.. وإنا لله وإنا إليه راجعون».

يذكر أن النائب أحمد زيدان من مواليد 1987 م، وتخرج عضو مجلس النواب من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، وتخصص علوم سياسية، وهو أول طالب في تاريخ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية يتولى منصب رئيس اتحاد الطلاب، وهو مقيد بالفرقة الأولى، عام 2006.

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