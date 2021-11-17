تفاصيل حملة تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بأسيوط

قال الدكتور ممدوح بداري، مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط، إن فعاليات الحملة القومية المكثفة لتحصين الحيوانات “أبقار وجاموس وأغنام وماعز وجمال”، ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، انطلقت الثلاثاء بقرى المحافظة، بلجان ثابتة ومتحركة من بيت لبيت ورصد أي حالات اشتباه في الإصابة بالأمراض الوبائية.



وأوضح مدير مديرية الطب البيطري، في تصريحات له، أن هذا يأتي طبقًا للخطة الموضوعة، وضمان وصول أكبر تغطية ممكنة بالتحصين خاصة مع جاهزية أطقم الأطباء والمساعدين ورؤساء الأقسام وأطباء الوقاية بمختلف الإدارات البيطرية للتعامل مع الحيوانات المريضة ومكافحة الأمراض الوبائية التي تزداد مع قرب حلول فصل الشتاء.



ولفت إلى استهداف تحصين 46 ألف رأس أغنام وماعز و111 ألف رأس ماشية، خلال الحملة التي تستمر لمدة شهر، مضيفاً أن الحملة تحت رعاية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ورئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية واللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الذي يولي اهتمامًا خاصًا بالثروة الحيوانية، ومتابعته المستمرة لما يتم تنفيذه خلال فترة الحملة، والعمل على تذليل العقبات أمام لجان التحصين عن طريق توجيهاته لمسئولي الوحدات المحلية والقروية بتقديم كافة سبل الدعم الممكنة.

وأعلن المحافظ عن بدء تنفيذ الحملة القومية الثالثة لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، التي تنفذها مديرية الطب البيطري بقرى ومراكز المحافظة طبقًا للخطة الموضوعة مسبقاً.



ولفت المحافظ إلى توفير كميات اللقاح وكافة المهمات والأدوات اللازمة لهذه التحصينات، بما يُحقق النتائج المرجوة من الحملة خاصة مع اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم أوجه الدعم والرعاية الممكنة للمزارعين والمربين ونشر ثقافة التوعية والوقاية خير من العلاج للحفاظ على الثروة الحيوانية.



وشدد على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من الأمراض الوبائية التي قد تصيب الحيوانات، وتؤثر على تنمية الثروة الحيوانية، والعمل على منع انتشار العدوى تزامنًا مع بداية موسم الشتاء.