الأربعاء 17 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تفاصيل حملة تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بأسيوط

إنطلاق حملة الطب
إنطلاق حملة الطب البيطري بأسيوط

قال الدكتور ممدوح بداري، مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط، إن فعاليات الحملة القومية المكثفة لتحصين الحيوانات “أبقار وجاموس وأغنام وماعز وجمال”، ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، انطلقت الثلاثاء بقرى المحافظة، بلجان ثابتة ومتحركة من بيت لبيت ورصد أي حالات اشتباه في الإصابة بالأمراض الوبائية.

WhatsApp Image 2021-11-17 at 11.47.41 AM


وأوضح مدير مديرية الطب البيطري، في تصريحات له، أن هذا يأتي طبقًا للخطة الموضوعة، وضمان وصول أكبر تغطية ممكنة بالتحصين خاصة مع جاهزية أطقم الأطباء والمساعدين ورؤساء الأقسام وأطباء الوقاية بمختلف الإدارات البيطرية للتعامل مع الحيوانات المريضة ومكافحة الأمراض الوبائية التي تزداد مع قرب حلول فصل الشتاء.

WhatsApp Image 2021-11-17 at 11.47.40 AM


ولفت إلى استهداف تحصين 46 ألف رأس أغنام وماعز و111 ألف رأس ماشية، خلال الحملة التي تستمر لمدة شهر، مضيفاً أن الحملة تحت رعاية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ورئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية واللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الذي يولي اهتمامًا خاصًا بالثروة الحيوانية، ومتابعته المستمرة لما يتم تنفيذه خلال فترة الحملة، والعمل على تذليل العقبات أمام لجان التحصين عن طريق توجيهاته لمسئولي الوحدات المحلية والقروية بتقديم كافة سبل الدعم الممكنة.
وأعلن المحافظ عن بدء تنفيذ الحملة القومية الثالثة لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، التي تنفذها مديرية الطب البيطري بقرى ومراكز المحافظة طبقًا للخطة الموضوعة مسبقاً.

WhatsApp Image 2021-11-17 at 11.47.39 AM (1)


ولفت المحافظ إلى توفير كميات اللقاح وكافة المهمات والأدوات اللازمة لهذه التحصينات، بما يُحقق النتائج المرجوة من الحملة خاصة مع اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم أوجه الدعم والرعاية الممكنة للمزارعين والمربين ونشر ثقافة التوعية والوقاية خير من العلاج للحفاظ على الثروة الحيوانية.

WhatsApp Image 2021-11-17 at 11.47.39 AM


وشدد على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من الأمراض الوبائية التي قد تصيب الحيوانات، وتؤثر على تنمية الثروة الحيوانية، والعمل على منع انتشار العدوى تزامنًا مع بداية موسم الشتاء.

WhatsApp Image 2021-11-17 at 11.47.30 AM
اسيوط محافظة خدمات وزير الزراعة تذليل العقبات الطب البيطري الثروة الحيوانية حمى الوادي المتصدع فصل الشتاء الحمى القلاعية اللواء عصام سعد موسم الشتاء الحملة القومية الوحدات المحلية مديرية الطب البيطرى الهيئة العامة للخدمات البيطرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

«جروبات الماميز» حداثة ضد التطوير

الأكثر قراءة

الإسكندرية تتأهب لـ«المكنسة».. أمطار لـ4 أيام

«الإفتاء» عن تزوير شهادات تلقى لقاح كورونا: حرام شرعًا وصاحبها كذاب

الحكومة تكشف حقيقة صدور قرار بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات

رابط تسجيل لقاح كورونا من موقع وزارة الصحة الرسمى

خريطة سقوط الأمطار على المحافظات خلال الـ48 ساعة المقبلة

أهالى شبرا يشيعون جنازة النائب أحمد زيدان (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

اللعب فى جزر منعزلة

د. أحمد توفيق

لغة الجسد.. وكيف نميّز ما بين الشخصية الإيجابية والعدوانية!

حسين دعسة

عن أى ألم.. وأى وهم يغلف حياتنا

الحسين عبدالرازق

اصبروا على وزير التعليم!

محمود خليل

سر «السبت» فى حياة «السادات» و«الإثنين» فى حياة «عبدالناصر»

د. أحمد مجاهد

أبوالشعراء.. فؤاد حداد الذى لا نعرفه

أحمد سعد زايد

قانون كراهية الإنسان

منى رجب

المعلمون فى مصر

صور

فرحة الهدف الأول لمنتخب مصر فى الجابون

الدستور فى غرفة ملابس المنتخب

محمد صلاح مع فرقة موسيقية للمكفوفين

محطة تل أبيب

المزيد

تجسس سياسى وعسكرى.. كيف تعمل إسرائيل لإنهاء اعتقال مصورى منزل أردوغان؟

اجتماع سرى.. عباس يلتقى رئيس الشاباك الإسرائيلى لأول مرة

الخارجية الفلسطينية: تخاذل المجتمع الدولى يشجع إسرائيل على مواصلة الاستيطان