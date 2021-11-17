إزالة تعدٍ على ترعة بالردم تروي 450 فدان بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تمكنت من إزالة تعدٍ على مجاري مائية تابعة للري بمركز أبنوب ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 18 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

إزالة تعدي علي ترعة

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز أبنوب تمكنت من إزالة تعدٍ على ترعة بالردم تروى أكثر من 450 فدان حيث تم فتح الترعة وإزالة الردم بطول 1.6 كم وعرض 10 متر وذلك بمشاركة تاج جلال رئيس مركز ومدينة أبنوب ونوابه ورؤساء الوحدات القروية ومسئولي الإزالات وأملاك الدولة والري بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن وعلى رأسها مديرية الأمن وقوة من مركز شرطة أبنوب مشيرًا الى التصدي الفوري والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها على الفور مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن وتحويل المتعدي إلى النيابة العسكرية يهدف للحفاظ على المجاري المائية وضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية.

إزالة تعدي علي ترعة

وأكد المحافظ على أن التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خط أحمر ولن يتم التهاون فيه ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة مشيرًا إلى أنه من أولويات المرحلة الثالثة من الموجة الـ 18 هي الإزالة الفورية لكافة التعديات على مجرى النيل والترع والمصارف المائية والأراضي الزراعية بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن إجمالي الإزالات منذ بداية إنطلاق المرحلة الثالثة من الموجة الـ 18 للإزالات في 6 نوفمبر الجاري وحتى الآن بلغ 315 إزالة لحالات تعدٍ على أراضي زراعية وأملاك دولة بإجمالي مساحة 30427 متر مربع مباني و308 فدان و21 قيراط و19 سهم زراعة وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللجنة العليا لاسترداد الأراضي برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية مشيرًا إلى متابعته الدورية والمستمرة لهذا الملف الهام وتكليف قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء والقرى بالنزول وتنفيذ الإزالة والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى ورفع تقرير يومي حول النتائج التي يتم تحقيقها.

إزالة تعدي علي ترعة

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة.