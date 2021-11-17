الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس مياه المنيا يتابع نسب تنفيذ محطات مياه حياة كريمة

صورة خلال اللقاء
صورة خلال اللقاء

اجتمع المهندس رجب السعيد جبر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، مع استشارى الشركة واستشارى الشركات المنفذة والشركات المنفذة، والمهندس محمد طاهر مسئول متابعة حياة كريمة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذى لمحطات مياه الشرب ضمن المبادرة الرئاسية لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، تطوير الريف المصري "حياة كريمة" والتي تشمل محطات "مياه العدوة بطاقة إنتاجية 200ل/ث وجزيرة شارونة بمغاغة بطاقة انتاجية 100ل/ث و جنوب ملوى بطاقة إنتاجية 450ل/ث والشيخ تمى بابوقرقاص بطاقة انتاجية 100ل/ث وتوسعات محطة دير مواس بطاقة انتاجية 300ل/ث"، حيث تبلغ التكلفة التقديرية لهذه المحطات حوالى 800 مليون جنيه.

وشدد على ضرورة إنجاز كل الأعمال طبقًا للبرامج الزمنية المقدمة من الشركات، وكلف مسئولى حياة كريمة بالشركة بمتابعة الأعمال على أرض الواقع، وإزالة كل المعوقات، وذلك تنفيذًا لتكليفات المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من الأعمال قبل 30/6/2022.

عبدالفتاح السيسي الصرف الصحي محافظة المنيا رئيس الجمهورية العاشر من رمضان مياه الشرب

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وائل لطفي

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