الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

إنفوجراف

نصائح ذهبية من الشيخ الشعراوي (انفوجراف)

الشيخ الشعراوي
الشيخ الشعراوي

دائمًا ما كان يحرص الشيخ محمد متولي الشعراوي من توعية وتنوير عقول المسلمين بأسهل الطرق المبسطة لهم فمنهم من كان على قدر من التعلم ومنهم من لم يتعلم قط فكانت أحاديثه دائمًا موجهة لمن لم يتعلم القراءة والكتابة لينتفع بقدر المستطاع من تعاليم دينه حق الانتفاع.

وولد الشيخ محمد متولي الشعراوي في 15 إبريل عام 1911، بقرية دقادوس مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وحفظ القرآن الكريم في الحادية عشرة من عمره، ثم ألحقه والده بالأزهر.

توفي إمام الدعاة في 17 يونيو عام 1998 عن عمر يناهز 87 عامًا، تاركًا إرثًا من الحلقات التليفزيونية من خواطره حول آيات القرآن الكريم.

من أهم مؤلفاته: "خواطر الشعراوي، المنتخب في تفسير القرآن الكريم، خواطر قرآنية، معجزة القرآن، من فيض القرآن، المرأة في القرآن الكريم".

وتنشر “الدستور” نصائح ذهبية من الشيخ الشعراوي من خلال الإنفوجراف التالي :

 

الشيخ الشعراوي نصائح ذهبية من الشيخ الشعراوي الشعراوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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