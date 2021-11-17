الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

تكنولوجيا

مسؤول أوروبي: اختبار الأسلحة الروسية المضادة للأقمار الصناعية يهدد أنشطتنا الفضائية

اختبار الأسلحة الروسية
اختبار الأسلحة الروسية المضادة للأقمار الصناعية

قال المفوض الأوروبي للسوق الداخلية تييري بريتون إن أجزاء من القمر الصناعي تسيلينا-دي غير العامل الذي ظهر بعد تدميره خلال التجارب الروسية قد تشكل تهديدا لعمليات الاتحاد الأوروبي في الفضاء.

وكتب بريتون -في تغريدة على موقع “تويتر” نشرتها وكالة أنباء تاس الروسية- "لقد تسبب اختبار السلاح المضاد للأقمار الصناعية في توليد كمية كبيرة من الحطام بحجم يمكن أن يعرض الأنشطة الفضائية للاتحاد الأوروبي وكذلك أنشطة دولنا الأعضاء للخطر".

وأشار إلى أن أفراد طاقم محطة الفضاء الدولية معرضون أيضا للخطر، وأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات لحمايتهم.

وقال المسؤول الأوروبي: "لقد تم تفعيل النظام الأوروبي لمراقبة الفضاء وتتبعه على الفور وهو يراقب الوضع بشكل دائم لحماية الأقمار الصناعية الأوروبية (جاليليو وكوبرنيكوس) وتلك الأقمار التابعة للدول الأعضاء من أي خطر من اصطدام الحطام"، مضيفا "لم تتضرر أي أقمار صناعية تابعة للاتحاد الأوروبي حتى الآن".

ومضى بريتون قائلا، "بصفتي المفوض المسؤول عن سياسة الفضاء في الاتحاد الأوروبي وخاصة جاليليو وكوبرنيكوس، أضم صوتي إلى أقوى الإدانات المعبر عنها ضد الاختبار الذي أجرته روسيا، والذي أدى إلى تدمير قمر صناعي في مدار منخفض"، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي سيعمل على استراتيجية فضائية ودفاعية جديدة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أمس الثلاثاء، عن تجربة أسفرت عن تدمير ناجح لمركبة فضائية روسية غير عاملة.. وشددت الوزارة على أنها تنفذ أنشطة مخططة لتعزيز الإمكانات الدفاعية.

موسكو اوروبا روسيا الأسلحة الروسية

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