«القوى العاملة»: تعيين 742 شابًا بجنوب سيناء خلال أكتوبر

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء، 742 شاباً، منهم اثنين من ذوي الهمم من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، والذين بلغ عددهم خلال الشهر 1417 شابا، وذلك خلال شهر أكتوبر الماضي.

وأضاف الوزير، أن المديرية قامت بصرف منحاً للعمالة غير المنتظمة المسجلة لديها، لرعايتهم اجتماعيا وصحياً، منها 12 ألف جنيه لـ6 عمال منح مولود جديد، ومنحتي زواج لعامل بمبلغ 4000 جنيه، و3 منح وفاة أحد الأقارب بمبلغ 6000 جنيه، وصرف مبلغ 10 آلاف جنيه لعاملين لعمل عمليات جراحية كبرى ، فضلاً عن تسجيل 21 عاملاً جديداً على المنظومة.

وكانت مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء قامت بتعيين 698 شاباً، منهم اثنين من ذوي الهمم من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، والذين بلغ عددهم خلال الشهر 1401 شاب، وذلك خلال شهر سبتمبر الماضي.

كما صرفت المديرية، منحًا للعمالة غير المنتظمة المسجلة لديها، لرعايتهم اجتماعيًا وصحيًا، منها 24 ألف جنيه لـ12 عاملا منح مولود جديد، و5 منح زواج بمبلغ 15000 جنيه، وصرف مبلغ 5000 جنيه لعامل لعمل عملية جراحية صغرى، فضلاً عن تسجيل 67 عاملاً جديداً على المنظومة.

وكانت مديرية القوى العاملة بمحافظة جنوب سيناء، سلمت 76 وثيقة للتأمين على الحياة، وذلك في ضوء مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم العمالة غير المنتظمة والصيادين تحت رعاية وزير القوى العاملة محمد سعفان.

وشدد الوزير، على أن وثيقة التأمين المقدمة هي من الدولة المصرية لرعاية أبنائها من العمالة غير المنتظمة، وهي بداية سيتبعها الكثير من أوجه الرعاية في المرحلة القادمة لتلك الفئة، لافتا إلى أن مصر التي لم تبخل على أي مواطن فيها بأي خدمة.