الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أول باخرة سياحية تصل إلى موانئ سلطنة عمان بعد انقطاع عامين

موانئ سلطنة عمان
موانئ سلطنة عمان

استقبل ميناء خصب العماني سفينة سياحية، اليوم الأربعاء، وعلى متنها أكثر من 2100 سائح من دول العالم المختلفة مع بدء موسم السياحة البحرية وفي إطار الجهود المبذولة لعودة الحركة السياحية وترسيخ مكانة سلطنة عُمان التي تمثل وجهة رائدة ومتميزة لقطاع سياحة السفن في المنطقة.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية بأن هذه الزيارة تعد الأولى للسفن السياحية لموانئ سلطنة عُمان بعد انقطاع دام عامين في الفترة الماضية جراء تداعيات جائحة كوفيد 19 كما تأتي بعد اعتماد البروتوكول الخاص باستئناف نشاط السفن السياحية.

وتعد صناعة السفن السياحية واليخوت الفاخرة أحد أنماط السياحة الجاذبة وواحدًا من القطاعات الواعدة للسياحة العمانية لما يمثله هذا القطاع من أهمية في الترويج لسلطنة عُمان كأحد الوجهات البارزة إقليميًا وعالميًا من خلال استقطاب كبريات الشركات العالمية المسيرة للسفن العالمية للرسو في موانئ السلطنة المختلفة، ومن ثم الاستفادة من تواجد هذه الفئة من السياح عن طريق تنظيم الرحلات والبرامج السياحية للمقاصد المختلفة وبالتالي تعظيم استفادة المجتمع المحلي من خلال الإسهام في توفير فرص عمل ورفد الناتج المحلي.

وسجلت سلطنة عُمان خلال موسم 2018/‏‏2019 ارتفاعًا في عدد الزوار القادمين عبر السفن السياحية بنسبة تزيد على 45 بالمائة، ليبلغ عددهم 283 ألف زائر مقارنة مع موسم 2017/‏‏2018 البالغ عددهم 193 ألف زائر.

مسقط سلطنة عمان موانئ سلطنة عمان عمان

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