الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

بكين تُعزز القيود المفروضة بسبب «كورونا» قبيل الأولمبياد الشتوية

الأوليمبياد الشتوية
الأوليمبياد الشتوية

بدأت السلطات في العاصمة الصينية "بكين"، في تعزيز القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، قبيل بدء دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية بكين 2022 المقررة في شهر فبراير المقبل.
وذكر تليفزيون هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، اليوم الأربعاء، أن المسئولين في بكين سيقومون بمطالبة الزوار بتقديم الاختبارات التي تثبت سلبية إصابتهم بالفيروس، والتي تم إجراؤها خلال الـ48 ساعة السابقة.
ومن المقرر أن تقام دورة الألعاب الشتوية، خلال الفترة من 4 فبراير المقبل، حتى 20 من الشهر ذاته، كما سيخضع جميع المشاركين لاختبارات فيروس كورونا بشكل يومي.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الولايات المتحدة أيضا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

بكين الأولمبياد الشتوية كورونا الصين قيود كورونا

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