أجل اختيار مسلسله في رمضان.. خالد النبوي يبدأ تصوير «لون البحر»

دخل الفنان خالد النبوي، لوكيشن تصوير مسلسله الجديد "لون البحر" - مكون من 15 حلقة - المقرر عرضه خارج الموسم الرمضاني الجديد بداية العام القادم عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

ويقف المخرج أمير رمسيس على إدارة المسلسل الجديد الذي كتبته ورشة كتابة شبابية للعرض على إحدى المنصات، في تجربة أولى لـ"النبوي" على المنصات الديجيتال.

المسلسل الجديد هو التجربة الإخراجية أولى للمخرج أمير رمسيس في الدراما التليفزونية، واختار للبطولة اللفنانة عائشة بن أحمد ورمزي العدل وعدد من النجوم.

وكان خالد النبوي تلقى مؤخرًا عدة عروض للمشاركة في الدراما التليفزيونية للموسم الرمضاني، وبدأ بالفعل القراءة للاختيار من بينها مشروعه القادم لكنه أجل كل الترتيبات حتى ينتهي من المسلسل الجديد الذي يقدمه، بمشاركة عدد من الشباب وضيوف الشرف، بينما ينتظر عرض فيلمه الجيدد "قمر 14 بالسينمات خلال الأيام القليلة القادمة بعد عرضه بمهرجان الجونة في دورته السابقة.

وقدم الفنان خالد النبوي لفتة إنسانية جديدة مع عدد من العمال في مقر إقامته حيث نشر صورة مجمعة له معهم عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، مع توجيه رسالة مميزة اغتبرها الجمهور أنا جبرا للخواطر كعادة النبوي الذي اعتاد على تقديمها.

ونشر “النبوي” صورة مجمعة له مع عدد من عمال اليومية وهم في حالة ضحك، وعلق عليها بـ"مساء العظمة على العظماء، العمال اللي بيشتغلوا بأيديهم"، وسط ترحيب كبير من الجمهور الذي هنأ النبوي على هذه الخطوة الإنسانية المميزة.

وكانت آخر أعمال خالد النبوي فيلم “قمر 14” بطولة خالد النبوي، شيرين رضا، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، سلوى محمد علي، محمد علاء (جاميكا)، أحمد مالك، بيومي فؤاد، مي الغيطي، نيرة عارف، أحمد حاتم، أسماء أبواليزيد، محمد جمعة، أحمد بدير، إسماعيل شرف، حنان يوسف، محمد مهران، خالد أنور، غادة عادل، سليم سليمان، والعمل قصة و سيناريو وحوار محمود زهران.



