الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بدء تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمركز جرجا في سوهاج

مشروعات مياه الشرب
مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

قال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي في سوهاج، والعضو المنتدب، إن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تنفذ مشروع توسعات محطة مياه جرجا السطحية والتي تبلغ طاقتها التصميمية الحالية 34 ألف متر مكعب/يوم لتصبح طاقتها التصميمية 68 ألف متر مكعب/يوم وتخدم أكثر من 600 ألف نسمة في مدينة جرجا وقراها.

وأوضح «عبد الغفار» أنه جار البدء في تنفيذ توسعات محطة معالجة صرف صحي جرجا والتي تخدم مركز جرجا لتصبح طاقتها التصميمية 130 ألف متر مكعب لكل يوم وتعمل بنظام برك الأكسدة الهوائية وأن المشروع يشمل تنفيذ خط طرد بقطر 900 ملي للمياه المنقاة من محطة معالجة الصرف الصحي إلى الغابة الشجرية.

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