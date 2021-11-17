اليوم.. نظر استئناف أحمد السبكى على حكم حبسه وتغريمه بسبب «الفرح»

تنظر محكمة جنح الدقي، بعد قليل اليوم الأربعاء، أول جلسات استئناف المنتج أحمد السبكي، على الحكم الصادر بحبسه 6 أشهر غيابيًا، وكفالة 5 آلاف جنيه، بسبب استخدامه صورة لإحدى السيدات في أحد المشاهد من فيلم الفرح وتغريمه 10 آلاف جنيه كتعويض مدني على خلفية اتهامه بمحاولة تشويه صورة السيدة وسمعتها، كما طالبته بحذف المشهد من الفيلم في القضية رقم "21104" لسنة 2021 جنح الدقي.

حيثيات الحكم

كانت محكمة جنح الدقي قد أودعت حيثيات حكمها في وقت سابق برئاسة المستشار حسام الدين بدوي، وجاء فيها: "إنه استقر في يقين المحكمة، واطمأن له ضميرها وارتاح إليه وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة، فقد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم، وذلك أخذا بما جاء بأقوال المدعية بالحق المدني بصحيفة دعواها بأن المتهم صاحب شركة للإنتاج السينمائي، وحيث قام المتهم بإنتاج فيلم الفرح وقام باستخدام صورة المدعية بالحق المدني دون إذنها وعلمها بذلك الفيلم، حيث قام بنشر ووضع صورتها في مشهد الجمعية ودايرة خلف الفنان المرحوم محمود الجندي، وظهرت صورتها ببدلة رقص حمراء ومكتوب على تلك الصورة الراقصة سونيا، منتهكًا خصوصيتها وحرمتها، وما تأيد بذلك ما ثبت للمحكمة من مطالعتها الإنذار الرسمي على يد محضر والموجه من المدعية بالحق المدني للمتهم بإزالة المشاهد التي ظهرت بها بالفيلم سالف الإشارة والمرفق صورته الضوئية".

وأشارت المحكمة إلى أن المتهم قام بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بالمدعية بالحق المدني، بأن نقل صورتها والملتقطة بمكان خاص، وعرضها بفيلم سينمائي دون رضاها، واستعمل تلك الصورة بعرضها بأحد المشاهد، كما أن المتهم لم يمثل بالجلسات، رغم إعلانه قانونًا لدفع ذلك الاتهام بثمة دفع أو دفاع ينال منه، ورغم إنذاره بموجب الإنذار الرسمي المرفق صورته الضوئية بمستندات المدعية بالحق المدني وعلى نحو ما سلف، ومن ثم تقضي المحكمة بمعاقبة المتهم بما فعله