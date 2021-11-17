الأربعاء 17 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«التايم» الأمريكية تحذر.. أديس أبابا على شفا حرب أهلية

تيجراي
تيجراي

نددت مجلة “التايم” الأمريكية بالصراع في إثيوبيا والانتهاكات ضد عرقية تيجراي مناشدة المجتمع الدولي بضرورة التدخل وإنقاذ أثيوبيا التي باتت على شفا حرب أهلية.

 وتابعت المجلة الأمريكية لقد أعلنت الحكومة الإثيوبية حالة الطوارئ نوفمبر الجاري ولمدة  ستة أشهر  ومنحت الأجهزة الأمنية سلطات واسعة لاعتقال أي شخص يُعتقد أنه يدعم المتمردين أي جبهة تحرير تيجراي كما يتم استهداف الأشخاص المنحدرين من أصول  تيجراي في العاصمة، كما  ألقت الشرطة القبض على 16 شخصًا يعملون لدى الأمم المتحدة وعائلاتهم.

من سيء إلى أسوأ

 ووفقًا للـ"تايم" فقد تحول النزاع في إثيوبيا لنزاع إقليمي وعرقي الى حربًا أهلية شاملة تجتاح العاصمة حيث يفر الكثيرون من المدينة كما حثت المملكة المتحدة مواطنيها على المغادرة؛ وكذلك فعلت أمريكا وأصبحت زامبيا هذا الأسبوع أول دولة إفريقية تبدأ في نقل مواطنيها جوًا من إثيوبيا.

يأتي هذا بينما خلف القتال في منطقة تيجراي عدة آلاف من القتلى بالفعل، وذكر تقرير للأمم المتحدة نُشر في أوائل نوفمبر أن كلا الجانبين ارتكب انتهاكات اتسمت بـ "الوحشية الشديدة" التي يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ومع ذلك، لا يزال من الممكن أن تزداد الأمور سوءًا إذا أصبحت شوارع أديس أبابا ساحة معركة.

ولمنع المزيد من التصعيد، يجب على المجتمع الدولي أن يجلب الطرفين إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي، هذا لن يكون مهمة سهلة، لدى كلا الجانبين رؤى مختلفة جذريًا لمستقبل إثيوبيا، وهي خليط من أكثر من 80 مجموعة عرقية و10 حكومات إقليمية واختتمت المجلة الأمريكية: “تتمتع الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى بنفوذ أكبر وعليها استخدامها”. 

 وفي سياق متصل، كشفت صحيفة “Expansion” الإسبانية عن تداعيات حرب تيجراي في شمال إثيوبيا مؤكدة على أن الحرب تهدد إثيوبيا بالكامل وليس منطقة بعينها.

ووفقًا للصحيفة فإن الحرب التي اندلعت في نوفمبر الماضي مع شن القوات الحكومية الإثيوبية هجومًا مسلحًا على جبهة تحرير تجراي تواصلت حدتها ووحشيتها حتى الآن.

 عواقب الصراع  في تجراي

 الرقابة على المعلومات في الدولة، حيث قامت الحكومة الأثيوبية بقمع المعلومات كما  تم اعتقال ستة صحفيين إثيوبيين منذ بداية النزاع، كما قال  كثيرون آخرون أنهم تلقوا تهديدات فضلًا عن توقيف تصاريح عمل عدد من وسائل الإعلام الأجنبية بسبب عدم رضا الحكومة الإثيوبية لتغطيتها الاعلامية لحرب تيجراي.

نشر أخبار كاذبة أو معلومات مضللة ووفقًا للصحيفة الإسبانية فإن ما يقرب من 30٪ من التغريدات التي تزيد من الصراع في إثيوبيا جاءت من حسابات تم فتحها قبل أسابيع من بدء الصراع.

مجلة التايم الامريكية تيجراي إقليم تيجراي في إثيوبيا الانتهاكات في تيجراي إثيوبيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

«جروبات الماميز» حداثة ضد التطوير

الأكثر قراءة

خريطة سقوط الأمطار على المحافظات خلال الـ48 ساعة المقبلة

الحكومة تكشف حقيقة صدور قرار بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات

نجل المتهمة بقتل زوجها وقطع عضوه الذكرى: «شيلتنى جثة أبويا وقالتلى دى زبالة»

رابط تسجيل لقاح كورونا من موقع وزارة الصحة الرسمى

وثّقت جريمته بـ«التليفون» فهددها بالاغتصاب.. والشرطة تضبط الجانى «مرتين»

المجلس الأوروبي يعتمد قائمة مشاريع دفاعية جديدة بموجب برنامج «بيسكو»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

اللعب فى جزر منعزلة

د. أحمد توفيق

لغة الجسد.. وكيف نميّز ما بين الشخصية الإيجابية والعدوانية!

حسين دعسة

عن أى ألم.. وأى وهم يغلف حياتنا

الحسين عبدالرازق

اصبروا على وزير التعليم!

محمود خليل

سر «السبت» فى حياة «السادات» و«الإثنين» فى حياة «عبدالناصر»

د. أحمد مجاهد

أبوالشعراء.. فؤاد حداد الذى لا نعرفه

أحمد سعد زايد

قانون كراهية الإنسان

منى رجب

المعلمون فى مصر

صور

فرحة الهدف الأول لمنتخب مصر فى الجابون

الدستور فى غرفة ملابس المنتخب

محمد صلاح مع فرقة موسيقية للمكفوفين

محطة تل أبيب

المزيد

تجسس سياسى وعسكرى.. كيف تعمل إسرائيل لإنهاء اعتقال مصورى منزل أردوغان؟

اجتماع سرى.. عباس يلتقى رئيس الشاباك الإسرائيلى لأول مرة

الخارجية الفلسطينية: تخاذل المجتمع الدولى يشجع إسرائيل على مواصلة الاستيطان