الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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عالم

واشنطن تبدي قلقها العميق لتجدد القتال بين أرمينيا وأذربيجان

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن

أعربت الولايات المتحدة عن قلقها العميق بشأن التقارير التي أفادت بتجدد القتال بين أرمينيا وأذربيجان، وحثت الطرفين على اتخاذ خطوات ملموسة فورية للحد من التوترات وتجنب المزيد من التصعيد.

وقال أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، في تصريح تضمنه بيان للوزارة اليوم، "إننا ندعو كلا الطرفين لاتخاذ خطوات ملموسة فورية من أجل خفض التوترات وتفادي المزيد من التصعيد".

وأضاف "كما ندعو الجانبين للتفاوض بصورة مباشرة وبناءة من أجل حل كافة القضايا العالقة بما في ذلك ترسيم الحدود".

ونبه الوزير إلى أنه وفقا لما ذكر في بيان مجموعة مينسك يوم 15 نوفمبر الجاري، فإن التوتر المتزايد مؤخرا بين أرمينيا وأذربيجان يؤكد على الحاجة إلى تسوية تفاوضية شاملة ومستدامة لكافة القضايا ذات الصلة أو الناتجة عن النزاع حول إقليم ناجورنو- كاراباخ.

وعلي صعيد آخر.. أعلنت أرمينيا، أمس الثلاثاء، عن هدنة مع أذربيجان إثر وساطة روسية بعد يوم من الاشتباكات بين قوات البلدين قرب منطقة ناغورني قره باغ.

وفي بيان لها قالت وزارة الدفاع الأرمينية: “بوساطة من الجانب الروسي، تم التوصل إلى اتفاق لإنهاء إطلاق النار على الحدود الشرقية لأرمينيا ابتداء من الساعة 6:30 مساء اليوم”. 

وأضافت الدفاع الأرمينية أن الوضع استقر نسبيا وأن جنديًا أرمنيًا قُتل في الاشتباكات الثلاثاء.

الولايات المتحدة أذربيجان أرمينيا واشنطن

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