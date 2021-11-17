«الري» تؤهل 3238،49 كيلو متر من الترع المتعبة لترشيد المياه

تنفذ قطاعات وزارة الموارد المائية والري، على قدم وساق بجميع محافظات مصر، المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه، تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مارس من العام الماضي، وذلك في محافظات "أسوان وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبنى سويف والفيوم والجيزة والقاهرة والقليوبية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية والدقهلية والإسماعيلية وبورسعيد ودمياط والبحيرة والإسكندرية".





خطة استراتيجية تحسين منظومة المياه وتقليل الفاقد منها

وانتهت الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، اليوم الأربعاء، من تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين 3238،49 كيلو متر من الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه من المستهدف والذى يبلغ 12.91 كيلو متر، وذلك في إطار رؤية مستقبلية لترشيد إستهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية، وتوفير فرص عمل للشباب وحل مشكلة البطالة، وأزمة عدم وصول المياه للنهايات.



تحسين نوعية المياه وجودة المحاصيل الزراعية

من جانبه قال المهندس محمد غانم المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري، إن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة يهدف إلى تحسين نوعية المياه والتى تنعكس إيجابيًا على جودة المحاصيل وبالتالي على صحة المواطنين، وفتح المجال أمام تصدير هذه المنتجات الزراعية.

كما أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري لـ"الدستور"، إلى أن المشروع يستهدف تحسين الصورة العامة لشبكة الترع وعمل الصيانة اللازمة لها بأسلوب علمي مدروس يضمن استدامتها للأجيال المقبلة.

كذلك أكد غانم، إن المشروع يحقق التكامل المطلوب بين أجهزة الدولة المختلفة لإنجاز الأهداف المطلوبة "الرى والزراعة والنقل"، وتعظيم العائد من الاستثمارات المنفقة على هذا المشروع القومي.



بالإضافة إلى ذلك، يساهم المشروع فى زيادة عرض جسور الترع، وهو الأمر الذي يسمح باستغلال المساحات المتوفرة في تحسين حالة الطرق المجاورة أو زراعة الأشجار.

