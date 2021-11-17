توجيهات الرئيس بالتوسع فى حملات التطعيم ضد كورونا تتصدر عناوين الصحف

تصدر توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في حملات التطعيم للمواطنين وتسهيل الإجراءات لتيسير حصولهم على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وأخبار الشأن المحلي اهتمامات وعناوين الصحف المصرية.

ففي صفحتها الأولى، وتحت عنوان "التوسع في حملات التطعيم ضد كورونا"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بالتوسع في حملات التطعيم للمواطنين، وتسهيل الإجراءات لتيسير حصولهم على اللقاحات، خاصة مع الوفرة الحالية كما وكيفا للقاحات كورونا في مصر، وتدفقها المستمر بمختلف أنواعها العالمية.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسي، أمس، مع الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.

كما وجه الرئيس بالاستمرار في برامج التوعية لجميع فئات المواطنين بشأن الإجراءات الاحترازية المتخذة، للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، خاصة في الأماكن التي تشهد تواجدا كثيفا من المواطنين كالمصالح الحكومية والجامعات والمدارس، وذلك للحفاظ على المسار المتوازن الذي انتهجته الدولة على مدار الجائحة.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الرئاسة، قوله إن الاجتماع شهد متابعة الوضع الوبائي الراهن لانتشار فيروس كورونا على مستوى الجمهورية، فضلًا عن استعراض الإجراءات الحالية المتخذة من قبل الحكومة لاحتواء انتشار الفيروس، وحملات تطعيم المواطنين.

وأشارت "الأهرام" إلى أن الدكتور محمد عوض تاج الدين عرض جهود الدولة لتجهيز كافة المرافق الطبية، حيث أشار إلى وجود خطة تبادلية للأماكن والمستشفيات المطلوبة للإشغال بالحالات الحرجة التي تستدعى عناية فائقة ومكثفة وأجهزة تنفس صناعي، مؤكدا أن الوضع الوبائي في مصر تحت السيطرة حتى مع اقتراب فصل الشتاء والتصاعد النسبي في أعداد الحالات في إطار الموجة الرابعة للوباء.



وفي الشأن البرلماني، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن مجلس النواب وافق، خلال جلسته العامة أمس، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين – وكيل أول مجلس النواب – بشكل نهائي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، ويستهدف وضع تنظيم قانوني متكامل يتضمن كافة الأحكام الموضوعية والإجرائية اللازمة لمواجهة خطر انتشار الأوبئة والأمراض المعدية حال وقوعها، بما يضمن الحد من تداعياتها وآثارها السلبية.

ونقلت الصحيفة عن المستشار أحمد سعد الدين، رئيس الجلسة، تأكيده أن هذا القانون يهدف إلى تمكين الدولة من مواجهة أخطار الأوبئة والجوائح الصحية بما يضمن الحفاظ على الصحة والسلامة العامة، في إطار تشريعي سليم، وأشاد بالجهد المبذول من اللجنة المختصة، وما قدمته من صياغات وأحكام قانونية منضبطة ابتعدت بهذا القانون من شبهة عدم الدستورية، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة منه للتصدي للآثار السلبية الناجمة عن تفشي الأوبئة والجوائح الصحية، وهو الأمر الذي انتهجته العديد من الدول لمواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفي متابعتها، للشأن المحلي ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تابع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بحضور اللواء إيهاب الـفـار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من مسئولي الهيئة، والمهندس خالد صديق، الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية.

وعرض رئيس الهيئة موقف مشروعات إعادة إحياء القاهرة التاريخية، حيث أشار إلى التركيز بشكل مبدئي على 5 مناطق رئيسية ذات أولوية، هي المنطقة المحيطة بمسجد الحاكم بأمر الله، وجنوب باب زويلة، وحارة الروم وباب زويلة، والمنطقة المحيطة بمسجد الحسين، ومنطقة درب اللبانة.

وأوضح اللواء إيهاب الفار موقف إخلاء الأراضي الفضاء والمباني الخربة بمنطقة التطوير، مضيفا أنه تم التسليم وبدء العمل في 6 قطع أراض، ويتم العمل على إخلاء ۱۹۰ قطعة، بمناطق باب زويلة وحارة الروم، ومسجد الحاكم، ودرب اللبانة، من خلال التعاقد مع الملاك والتفاوض مع الشاغلين، مع حـصـر رغـبـات الـتـعـويـض، سـواء ببدل نقدي أو بوحدة بديلة في مجمع الصناعات الحرفية بمحور جيهان السادات، أو داخل القاهرة التاريخية في حال توافق النشاط مع مستهدفات تطوير المنطقة.

وأشار إلى أنه تم التعامل على ٢٢ قطعة بعد إخلاء الشاغلين بالتوافق معهم، ورفع مخلفات 16 قطعة منها، ويتم استكمال الخطة حالياً. كما أوضـح الـلـواء إيهاب الـفـار أنه يتم تطوير الواجهات بالمنطقة، حيث تم البدء في تطوير واجهة 18 مبنى، بمناطق باب زويلة وحارة الروم، ومسجد الحاكم، ودرب اللبانة، كما تم حصر المباني الأثرية التي تحتاج إلى ترميم وبلغ عددها ۲۸ مبنى. كما استعرض اللواء إيهاب الفار موقف تطوير منطقة مسجد الحاكم بأمر الله، لافتاً إلى أنه تمت إزالة المخلفات على مساحة ۲۳۲۰٫۷ ۲۴ بهذه المنطقة، مضيفاً أنه من المخطط إعادة إحياء عـدد مـن الـوكـالات القديمة بالمنطقة، ورفع كفاءة ساحة مسجد الحاكم.

كما عرض موقف تطوير منطقة باب زويلة وحارة الروم، وأشار إلى موقف استلام الأراضي والمباني المستهدفة بالتطوير، وكذا موقف تطوير منطقة درب اللبانة التي تضم مساجد الرفاعي، والمحمودية، والعديد من المباني الأثرية.



وتحت عنوان "إعلامي الوزراء: لا تعليق للدراسة"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الحكومة نفت صـدور قرار بتعليق الدراسة بكافة المدارس والجـامـعـات والمـعـاهـد على مستوى الجمهورية.

وأضافت الصحيفة أن المركز الإعلامي لمجلس الـوزراء قام بالتواصل مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي، وتم نفى تلك الأنباء، وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لصدور قرار بتعليق الدراسة بكافة المدارس والجامعات والمعاهد عـلـى مـسـتـوى الجـمـهـوريـة وشـدتـا عـلـى انـتـظـام سير العملية التعليـمـيـة بـكـل من المدارس والجامعات.

كما ذكرت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "الإنترنت مجاني بمحطة مصر"، أن شركة "إم أو تي" للاستثمار والتنمية، إحدى شركات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وقعت تعاقدا مع شركة كيميت بهدف توفير خدمة إنترنت مجاني Wi-Fi داخل المحطة وساحاتها وسوف تنطلق الخدمة رسميا الشهر المقبل، وذلك تحت رعاية المهندس كامل الوزير وزير النقل وفي إطار المشروعات الجديدة التي تتبناها الوزارة والتي تهدف إلى خدمة المواطن المصري وخدمة خطط التنمية الشاملة التي يشهدها قطاع النقل في مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتحت عنوان "فحص 5 ملايين طالب ضمن مبادرة الكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم"، ذكرت أن وزارة الصحة أعلنت فحص 5 ملايين طالب بمختلف مدارس الجمهورية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض «الأنيميا والسمنة والتقزم» لدى طلاب المرحلة الابتدائية، وذلك منذ إطلاقها بداية العام الدراسي الحالي.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تستهدف فحص 15 مليون طالب في المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر وذلك بـ29 ألفاً و444 مدرسة حكومية وخاصة .. مشيرًا إلى أن المبادرة تستمر في العمل حتى نهاية السنة الدراسية بجميع المحافظات.

وعن الوضع العالمي لفيروس "كورونا"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن جـامـعـة جـونـز هـويكنز الأمريكية أكدت أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 حول العالم ارتفعت إلى 253 مليونا و861 ألفا و192 حالة.

وأوضـحـت الـجـامـعـة فـي أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلـكـتـرونـي امـس أن إجـمـالـي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حـول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و106 آلاف و887 وفاة.

وفي الشأن التعليمي، ذكرت "الجمهورية" أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أكد أن المطالبة بتخفيف المناهج ليس تعليما وليس مطلبا علميا.. مشيرًا إلى أن الطلاب في المدارس فقدوا خلال السنوات الماضية جرعة تعليمية كبيرة جدا.

ونقلت الصحيفة عن الوزير قوله "إن كل الكتب تم تسليمها للطلاب وتم إتاحتها على موقع الوزارة بصيغة رقمية ولا صحة لما يقال عن عدم توفر الكتب في المدارس"، مشددا على أنه لا صحة لمسألة أن كتب الصف الرابع الابتدائي ضخمة، مشيرا إلى انه تم ضم كتاب الأنشطة مع كتاب المادة في كتاب واحد علما بأن أغلب الصفحات الكتاب بها مساحات فارغة.

وفي الشأن الليبي، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن المشير خليفة حفتر أعلن أمـس ترشحه للانتخابات الرئاسية الليبية المقبلة، داعيا الليبيين لممارسة دورهم بكل وعي ومسئولية وتوجيه أصواتهم حيث يجب أن تكون لتبدأ رحلة البناء والاستقرار.

ونقلت الصحيفة عن حفتر قوله، في كلمة متلفزة بمناسبة ترشـحـه أوردتـهـا قـنـاة الـوسـط» الليبية.. أترشح للانتخابات لقيادة الشعب في مرحلة مصيرية وليس طلبا للسلطة .. مشيرا إلى أنه لا يليق بانتخابات ليبيا أن تكون مناسبة للوعود الجوفاء. دوركـم لن ينتهى بصناديق الاقتراع ولكن لنبدأ الرحلة نحو ليبيا الحرة والمستقرة. فـيـمـا أعـلـنـت المـفـوضـيـة العليا للانـتـخـابـات فـي بـنـغـازى قـبـول ملف المشير خليفة حفتر مرشحا للانتخابات الرئاسية المقبلة.