سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الأربعاء 17-11-2021

أظهرت بيانات شاشات تداول العملات الأجنبية، استقرار أسعار الصرف، ومنها سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع فى البنوك، رغم انخفاض السعر الرسمى بمقدار قرشين، ليبلغ 15.70 جنيه مصري، فى ظل الاهتمام الكبير من رجال الأعمال والمستثمرين والشركات الصناعية والتجارية، بمتابعة معدلات أسعار الدولار الأمريكي، وقيام البنوك بتوفير الكميات اللازمة منه للسوق المصرفي، لتلبية احتياجات العملاء والحفاظ على استقرار أسعار الصرف.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم



في السياق ذاته، كشفت بيانات التداول استمرار معدلات السحب الطبيعية على العملة وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع فى البنوك، وفقًا لآلية العرض والطلب، الأربعاء، وتبعا لاحتياجات السوق المصرفى، خاصة مع استمرار تدفقات العملة الصعبة من العاملين في الخارج، مما يساهم فى استقرار معدلات الأسعار وتوفير الدولار الأمريكي للمتعاملين.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري



بالإضافة لذلك استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه عند مستوى 15.63 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، حسب آخر سعر صرف خلال تعاملات اليوم.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري



كذلك شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري ثباتًا عند مستوى 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع خلال التعاملات.



سعر الدولار في بنك مصر



كما سجلت شاشات التداول في البنوك، تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر 15.63 جنيه للشراء بينما سجل 15.73 جنيه للبيع.



سعر صرف الدولار في بنك القاهرة



وأيضا أظهر تداول العملات الأجنبية، استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى 15،75 جنيه للشراء، بينما سجل 15،65 جنيه للبيع.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية



وكشفت التعاملات في بنك الإسكندرية استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.



سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB



كما بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري 15.65 جنيه للشراء بينما سجل 15.75 جنيه للبيع.



سعر صرف الدولار في بنك أبو ظبي



فى نفس الوقت، فقد استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 15.67 جنيه للشراء بينما سجل مبلغ 15.75 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك عوده



وأيضا شهد سعر الدولار في بنك عوده مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار عند مستوى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع خلال التعاملات.