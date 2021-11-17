الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كبير مستشارى البيت الأبيض يحذر من طفرة جديدة فى إصابات كورونا بأمريكا

أنتوني فاوتشي
أنتوني فاوتشي

حذر الدكتور أنتوني فاوتشي كبير مستشاري البيت الأبيض للشؤون الطبية من مخاطر محتملة بزيادة انتشار فيروس كورونا مجددًا في فصل الشتاء المقبل في الولايات المتحدة.

وأضاف «فاوتشي»، في تصريح له اليوم، أن المعدلات بدأت تعاود التزايد بصورة تدريجية، كما أن مستوى وقاية اللقاح آخذ في التراجع، إضافة إلى ارتفاع معدل العدوى لمتحور دلتا، وذلك سيمثل مخاطر مضاعفة ستؤثر حتى الأشخاص الذين تلقوا اللقاح.

وأشار إلى أنه من المتوقع، أن تكون هناك طفرة في الإصابات حتى أكثر مما يحدث حاليًا بين الملقحين.

يشار إلى أن هذه التوقعات من جانب الدكتور فاوتشي تأتي في ظل تحذيرات أخرى بتجدد انتشار الفيروس في ظل استعداد المزيد من الأشخاص في الولايات المتحدة لموسم إجازات الكريسماس ويطالبون بعودة التجمعات العائلية بما قد ينتج عنه من زيادة الإصابات.

كما يجدر بالذكر أن متوسط حالات الإصابة الجديدة بالولايات المتحدة زادت إلى أكثر من 80 ألف حالة يوميًا وفقًا لبيانات فيدرالية وهو أعلى معدل له خلال نحو شهر.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم


وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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