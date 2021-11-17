البرازيل تقدم جرعات معززة من لقاح كورونا لمن فى سن 18 وأكثر

قررت البرازيل تقديم جرعات معززة مضادة لفيروس كورونا لمن بلغوا الثامنة عشرة من العمر فما فوق.

وقال وزير الصحة البرازيلي مارسيلو كيروجا في برازيليا، "بعد خمسة أشهر من الجرعة الثانية، يمكن لأي شخص زيارة مركز للتطعيم" .

وفي السابق، كان يسمح بجرعة معززة في البرازيل للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، ولا سيما المرضى والعاملين في مجال الصحة المعرضين للخطر.

وتأتي البرازيل بعد الولايات المتحدة والهند، من حيث أكبر عدد من الإصابات بالفيروس مع تسجيل ما يقرب من 22 مليون حالة .

ولقي أكثر من 611 ألف شخص حتفهم في أكبر دولة في أمريكا اللاتينية بسبب كوفيد - 19، وتم حتى الآن تطعيم أكثر من 100 مليون برازيلي ضد فيروس كورونا، وتجاوزت البرازيل مؤخرًا الولايات المتحدة بنسبة 8ر59%، حيث يبلغ معدل التطعيم هناك 6ر57%.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.