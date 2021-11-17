الأربعاء 17 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البرازيل تقدم جرعات معززة من لقاح كورونا لمن فى سن 18 وأكثر

لقاح كورونا
لقاح كورونا

قررت البرازيل تقديم جرعات معززة مضادة لفيروس كورونا لمن بلغوا الثامنة عشرة من العمر فما فوق.

وقال وزير الصحة البرازيلي مارسيلو كيروجا في برازيليا، "بعد خمسة أشهر من الجرعة الثانية، يمكن لأي شخص زيارة مركز للتطعيم" . 

وفي السابق، كان يسمح بجرعة معززة في البرازيل للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، ولا سيما المرضى والعاملين في مجال الصحة المعرضين للخطر.

وتأتي البرازيل بعد الولايات المتحدة والهند، من حيث أكبر عدد من الإصابات بالفيروس مع تسجيل ما يقرب من 22 مليون حالة . 

ولقي أكثر من 611 ألف شخص حتفهم في أكبر دولة في أمريكا اللاتينية بسبب كوفيد - 19، وتم حتى الآن تطعيم أكثر من 100 مليون برازيلي ضد فيروس كورونا، وتجاوزت البرازيل مؤخرًا الولايات المتحدة بنسبة 8ر59%، حيث يبلغ معدل التطعيم هناك 6ر57%.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

«جروبات الماميز» حداثة ضد التطوير

الأكثر قراءة

الحكومة تكشف حقيقة صدور قرار بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات

رابط تسجيل لقاح كورونا من موقع وزارة الصحة الرسمى

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الأربعاء 17-11-2021

اليوم.. الحكم على زياد العليمى وآخرين فى نشر أخبار كاذبة

اليوم.. محاكمة عامل قتل حبيبته لمطالبتها له بإتمام الزواج في دار السلام

استعدادات أوروبية لعمليات إجلاء من إثيوبيا واتجاه لفرض عقوبات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

اللعب فى جزر منعزلة

د. أحمد توفيق

لغة الجسد.. وكيف نميّز ما بين الشخصية الإيجابية والعدوانية!

حسين دعسة

عن أى ألم.. وأى وهم يغلف حياتنا

الحسين عبدالرازق

اصبروا على وزير التعليم!

محمود خليل

سر «السبت» فى حياة «السادات» و«الإثنين» فى حياة «عبدالناصر»

د. أحمد مجاهد

أبوالشعراء.. فؤاد حداد الذى لا نعرفه

أحمد سعد زايد

قانون كراهية الإنسان

منى رجب

المعلمون فى مصر

صور

فرحة الهدف الأول لمنتخب مصر فى الجابون

الدستور فى غرفة ملابس المنتخب

محمد صلاح مع فرقة موسيقية للمكفوفين

محطة تل أبيب

المزيد

تجسس سياسى وعسكرى.. كيف تعمل إسرائيل لإنهاء اعتقال مصورى منزل أردوغان؟

اجتماع سرى.. عباس يلتقى رئيس الشاباك الإسرائيلى لأول مرة

الخارجية الفلسطينية: تخاذل المجتمع الدولى يشجع إسرائيل على مواصلة الاستيطان