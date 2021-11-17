الأربعاء 17 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأوروبى يعتزم إنشاء مركز في أوزبكستان لتسهيل نقل المساعدات لأفغانستان

أفغانستان
أفغانستان

أعلنت وزارة الخارجية الأوزبكية أن الاتحاد الأوروبي يعتزم إنشاء مركز في منطقة " تيرميز " بأوزبكستان من أجل تسهيل عملية نقل المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان .


وأوضحت الوزارة في بيان أصدرته بهذا الشأن اليوم أن ممثلي أوزبكستان والاتحاد الأوروبي بشأن أفغانستان بحثا هذه المسألة خلال اجتماع لهما في بروكسل.


وأفاد البيان بأن ممثل الاتحاد الأوروبي الخاص بأفغانستان توماس نيكلاسون أعرب اهتمامه باستمرار التعاون مع أوزبكستان من أجل تحقيق السلام والاستقرار في أفغانستان.


ولفت البيان إلى أن الجانبين اتفقا أيضا على استمرار المشاورات بينهما بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.


يذكر أن هذا الإجراء يأتي تمشيا مع جهود الأمم المتحدة التي كانت قد أعلنت في وقت سابق أن المركز الرئيسي لبرنامج الغذاء العالمي لتقديم المساعدات إلى أفغانستان سيكون مقره في منطقة تيرميز الأوزبكية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

«جروبات الماميز» حداثة ضد التطوير

الأكثر قراءة

الحكومة تكشف حقيقة صدور قرار بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات

رابط تسجيل لقاح كورونا من موقع وزارة الصحة الرسمى

الطيران الإسرائيلى يشن هجومًا صاروخيًا على جنوب دمشق

الزمالك يعلن موقفه من فيديو بن شرقى وأبو جبل

الحكومة تدرس رفع الحد الأدنى لأسعار الإقامة فى الفنادق

مظاهرات فى كاليفورنيا تطالب بمقاطعة منتجات شركات تتعامل مع إسرائيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

اللعب فى جزر منعزلة

د. أحمد توفيق

لغة الجسد.. وكيف نميّز ما بين الشخصية الإيجابية والعدوانية!

حسين دعسة

عن أى ألم.. وأى وهم يغلف حياتنا

الحسين عبدالرازق

اصبروا على وزير التعليم!

محمود خليل

سر «السبت» فى حياة «السادات» و«الإثنين» فى حياة «عبدالناصر»

د. أحمد مجاهد

أبوالشعراء.. فؤاد حداد الذى لا نعرفه

أحمد سعد زايد

قانون كراهية الإنسان

منى رجب

المعلمون فى مصر

صور

فرحة الهدف الأول لمنتخب مصر فى الجابون

الدستور فى غرفة ملابس المنتخب

محمد صلاح مع فرقة موسيقية للمكفوفين

محطة تل أبيب

المزيد

تجسس سياسى وعسكرى.. كيف تعمل إسرائيل لإنهاء اعتقال مصورى منزل أردوغان؟

اجتماع سرى.. عباس يلتقى رئيس الشاباك الإسرائيلى لأول مرة

الخارجية الفلسطينية: تخاذل المجتمع الدولى يشجع إسرائيل على مواصلة الاستيطان