الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بريطانيا تطلق خطة لزيادة صادراتها إلى تريليون جنيه إسترلينى سنويًا

صادرات بريطانيا
صادرات بريطانيا

تطلق الحكومة البريطانية، الأربعاء، خطة تنطوي على مساعدات إدارية ومالية لزيادة صادرات المملكة سنويًا إلى ألف مليار جنيه استرليني مقابل 600 مليار سجّلت العام الماضي.

وتنصّ الخطة خصوصًا على تعزيز المساعدات المالية الحكومية للصادرات من خلال برنامج "يو كي إكسبورت فاينانس"، وكذلك أيضاً تخصيص مبلغ 4 ملايين جنيه استرليني لصندوق يهدف لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في إنكلترا على زيادة مبيعاتها التصديرية.

والخطة المؤلّفة من 12 نقطة تنصّ أيضاً على إطلاق حملة ترويجية دعمًا لصادرات الشركات التي تبيع سلعًا وخدمات في أوروبا، بعدما تسبّب خروج بريطانيا من الاتّحاد الأوروبي بتعقيدات لهذه الشركات.

ومن بين النقاط المنصوص عليها في الخطة تأسيس "أكاديمية للتصدير" هدفها مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على اجتياز الإجراءات الرسمية، بالإضافة إلى إطلاق معرض جديد لتسليط الضوء على صادرات الشركات البريطانية.

وعلّقت وزيرة التجارة الدولية آن-ماري تريفيليان بالقول "نحن في لحظة حاسمة في تاريخنا التجاري الوطني".

بدوره قال كاران بيليموريا، رئيس تجمّع أرباب العمل "سي بي آي" إنّه "في الوقت الذي تتواصل فيه الصعوبات في التجارة الدولية"، ولا سيمّا بسبب الأزمة في سلاسل التوريد، "وفي ظلّ استمرار الشركات في التكيّف مع العلاقة الجديدة بين المملكة المتّحدة والاتّحاد الأوروبي، فإنّ الشركات بحاجة لأن تتاح أمامها فرص مستقبلية".

وأصبح بريكست حقيقة واقعة منذ الأول من يناير، وتعهّدت حكومة بوريس جونسون المحافظة والمؤيّدة لخروج بريطانيا من الاتّحاد الأوروبي إعطاء دفعة جديدة للتجارة الدولية البريطانية.

وعلى الرّغم من أنّ الحكومة البريطانية وقّعت عدداً من اتفاقات التبادل التجاري الحرّ، أحدها مع الاتّحاد الأوروبي، إلا أنّ اتفاقية تجارية رئيسية يطمح جونسون لإبرامها مع الولايات المتّحدة لم تر النور بعد.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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