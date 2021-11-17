الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجزائر تخزن 165 مليون متر مكعب من المياه بفضل الأمطار

الأمطار
الأمطار

أعلنت الجزائر تخزين 165 مليون متر مكعب من المياه منذ نوفمبر الجاري، بفضل الكميات الكبيرة من الأمطار التي شهدتها البلاد هذا العام مقارنة بالعام الماضي وما شهده من جفاف.


وأوضحت مديرة الوكالة الوطنية للسدود، نادية أوشرط أن الأمطار الأخيرة التي شهدتها عدة ولايات سمحت بتخزين 165 مليون متر مكعب من المياه منذ 5 نوفمبر الجاري، أي ما يمثل 44 بالمائة من الكميات المخزنة منذ بداية السنة المائية في سبتمبر الماضي.


وأضافت أن الموارد المائية المخزنة حاليا على مستوى السدود بلغت 2.3 مليار م3 وهو ما يمثل زيادة كبيرة في مخزون السدود التي عرفت تحصيل كميات هائلة من المياه.
 

وأشارت أوشرط إلى أن نسبة امتلاء السدود بلغت 33.16  بالمائة على مستوى الجزائر بأكملها.

 

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