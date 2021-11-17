جونسون يقترح حظر قيام أعضاء البرلمان بأعمال استشارية مدفوعة الأجر

اقترح رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون فرض حظر على حصول أعضاء البرلمان البريطاني على أجر مقابل الأعمال الاستشارية السياسية التي يقومون بها، في أحدث محاولات رئيس الوزراء للحد من الضجة المثارة حول الفساد السياسي والتي تزعج حزب المحافظين الحاكم.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جونسون قوله في رسالة موجهة إلى ليندساي هولي رئيس مجلس العموم البريطاني، إنه يجب تحديث القواعد البرلمانية لضمان عدم تأثير الأعمال الي يقوم بها أعضاء البرلمان خارجه على أدائهم لواجباتهم النيابية، مضيفا أن يجب حظر قبول أعضاء البرلمان لأي أعمال مثل محلل استراتيجي أو مستشار أو استشاري مقابل أجر.



وقال جونسون إن حكومته ترى ضرورة تحديث "مدونة سلوك أعضاء البرلمان الآن لضمان استمرار تمتع عمل مجلس العموم بثقة الشعب... الدور الأساسي لأي عضو برلمان يجب أن يكون خدمة ناخبيه".



ويأتي اقتراح جونسون في الوقت الذي يحاول فيه الابتعاد عن الاتهامات الموجهة إلى أعضاء حزبه بالفساد والتي تتحدث عنها وسائل الإعلام وتتراوح بين الفساد والقيام بترتيبات مالية سرية والتورط في فضائح جنسية.