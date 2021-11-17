الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الفيضانات توقف خدمات القطارات بأكبر الموانئ كندية فى فانكوفر

الفيضانات بكندا
الفيضانات بكندا

قال ميناء فانكوفر الكندي، إن الفيضانات والانهيارات الأرضية شرقي أكبر موانئ كندا أدت إلى وقف خدمات القطارات، في تطور قد يؤثر على شحنات الحبوب والفحم والبوتاس.


وتسببت الأمطار الغزيرة على مدار يومين في مقاطعة كولومبيا البريطانية في المحيط الهادي في حدوث فيضانات كبيرة ووقف خطوط السكك الحديدية.


وقالت متحدثة باسم الميناء إن "جميع خدمات السكك الحديدية القادمة من وإلى ميناء فانكوفر توقفت بسبب الفيضانات في المناطق الداخلية لكولومبيا البريطانية".


وأضافت أن الفيضانات أغلقت أيضا العديد من الطرق السريعة بما في ذلك جميع الطرق الرئيسية المؤدية إلى فانكوفر.
 

وينقل ميناء فانكوفر يوميا بضائع تبلغ قيمتها 550 مليون دولار كندي (440 مليون دولار) وتتراوح بين السيارات والسلع الأساسية.

 

وكان أعلن وزير السلامة العامة المحلي في كندا، مايك فانورث، أنّ السلطات الكندية أصدرت أوامرها إلى 7 آلاف شخص بمدينة ميريت بوجوب بإخلاء منازلهم، حيث تم إجلاء ألفين مواطن حتى الآن، وذلك بسبب الطقس السيئ الذي ضرب مقاطعة «بريتش كولومبيا» بالغرب الكندي، واستمرار هطول الأمطار الغزيرة، مما فاقم الفيضانات وأدت إلى إصدار أوامر إجلاء.

 

وقال «فانورث» - حسبما ذكرت قناة «فرانس إنفو. تي. في» الإخبارية الفرنسية، إن بعض المواطنين يعانون من انقطاع الكهرباء بسبب الفيضانات كما تقطعت السبل بمئات المواطنين داخل سياراتهم فضلاً عن تعطل محطة التكرير في المدينة.

 

وأضاف «فانورث» أن فرق البحث والإغاثة تبحث في أفضل وسيلة لإنقاذهم، بما فيها الإنقاذ من الجو، لكن الجهود تصطدم بظروف الطقس الحالية، موضحاً أن المدارس أغلقت أبوابها في «ميريت» و«برنستون»، كما دعت السلطات كل سكان المناطق التي تجتاحها الفيضانات للتوجه إلى مراكز الاستقبال التي أعدتها، وأغلق العديد من الطرق السريعة في مناطق اجتاحتها هذا الصيف حرائق غابات كبرى.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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