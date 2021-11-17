تقرير: البيت الأبيض يعتزم شراء 10 ملايين جرعة من حبوب فايزر

تخطط إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للإعلان عن شرائها 10 ملايين جرعة من الحبوب المضادة لكوفيد- 19 من شركة فايزر الأسبوع الجاري، حسبما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلا عن مصدرين مطلعين.

ويرى المسؤولون الأمريكيون أن الاستثمار الذي يقدر بمليارات الدولارات يعد بمثابة عامل محتمل مغير للوضع، للمساعدة في استعادة الإحساس بعودة الحياة الطبيعية وسط الجائحة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.



وكانت الإدارة تخطط في الأساس لشراء ما يصل إلى 5 ملايين جرعة من حبوب العقار الذي طورته شركة فايزر.



وطلبت شركة فايزر، الحصول على تصريح طارئ من الولايات المتحدة يخص أقراصها التجريبية المضادة لفيروس كورونا (كوفيد-19) والتي قللت من فرصة دخول المستشفى أو الوفاة للبالغين.



وذكرت الشركة - في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني - أنها طلبت من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية منح الإذن لاستخدام عقار "باكسلوفيد" لعلاج أعراض (كوفيد-19 ) الخفيفة إلى المعتدلة في المرضى المعرضين لخطر أكبر من دخول المستشفى والوفاة.



وأصدرت شركة فايزر في وقت سابق من الشهر الجاري بيانات تظهر أن حبوبها قللت من خطر دخول المستشفى والوفيات بنسبة 89 في المائة.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الولايات المتحدة أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.