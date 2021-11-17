بورصة وول ستريت تغلق مرتفعة بدعم من مكاسب لأسهم شركات التجزئة

أغلقت بورصة وول ستريت مرتفعة بدعم من أرباح من هوم ديبوت وبيانات لمبيعات التجزئة أشارت إلى قوة في إنفاق المستهلكين وخففت القلق بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي ربما يضطر لأن يصبح أكثر تشددا في مواجهة تضخم متزايد.



وأظهرت بيانات أن مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة قفزت 1.7 بالمئة في أكتوبر، وهي أكبر زيادة منذ مارس وأعلى متوسط التوقعات البالغ 1.4 بالمئة، مما يشير إلى أن الأمريكيين بدأوا عطلات التسوق مبكرا في مسعى لتفادي نقص في السلع وسط اختناقات في سلاسل الإمداد.



وقفزت أسهم هوم ديبوت لتجارة التجزئة أكثر من خمسة بالمئة لتغلق عند مستوى قياسي مرتفع ولتسجل أكبر مكاسب ليوم واحد من حيث النسبة المئوية منذ أبريل 2020 بعد أن أعلنت عن أرباح فصلية فاقت التوقعات بحوالي ملياري دولار.



وبحسب بيانات أولية، أنهى المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي جلسة التداول مرتفعا 17.68 نقطة، أو 0.40 بالمئة، إلى 4701.44 نقطة في حين صعد المؤشر ناسداك المجمع 118.68 نقطة، أو 0.75 بالمئة، ليغلق عند 15972.52 نقطة.



وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعا 57.34 نقطة، أو 0.16 بالمئة، إلى 36144.79 نقطة.