الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الدولار يصعد لأعلى مستوى فى 16 شهرا

الدولار
الدولار

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في 16 شهرًا،  اليوم، بعد بيانات أظهرت أن مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة ارتفعت بوتيرة أعلى من المتوقع الشهر الماضي، في حين هبط اليورو وسط مخاوف بشأن النمو وقفزة في الإصابات بكوفيد-19 في أوروبا.

وقفزت مبيعات التجزئة الأمريكية 1.7 في أكتوبر متجاوزة متوسط التوقعات الذي كان يشير إلى زيادة قدرها 1.4 بالمئة، مع بدء الأمريكيين عطلاتهم للتسوق مبكرًا لتفادي نقص في السلع وسط استمرار اختناقات سلاسل الإمداد المرتبطة بالجائحة.

وقالت فيونا سينكوتا كبيرة محللي الأسواق في سيتي إنديكس "البيانات تكشف عن أن المستهلكين واصلوا الإنفاق بقوة على الرغم من تزايد الأسعار وتدهور معنويات المستهلك."

"هذا سيكون علامة مشجعة لمجلس الاحتياطي الاتحادي"، وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء مقابل سلة من ست عملات منافسة، 0.55 بالمئة إلى 95.929 في نهاية جلسة التداول، وهو أعلى مستوى منذ يوليو تموز 2020.

وسجل الدولار ارتفاعات منذ أن أظهرت بيانات التضخم في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي أن أسعار المستهلكين قفزت لأعلى مستوى منذ عام 1990، وهو ما يذكي تكهنات بأن مجلس الاحتياطي ربما يرفع أسعار الفائدة في موعد أقرب من المتوقع.

وواصل اليورو خسائره مقابل العملة الأمريكية ليهبط 0.44 بالمئة إلى 1.1317 دولار، وهو أضعف مستوى له منذ يوليو  2020.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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